На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі: вогнем охоплено понад 120 га

Рятувальники борються з масштабними лісовими пожежами у трьох районах Харківської області. Найбільше займань у Борівському та Петрівському лісництвах - площа займання перевищує 110 гектарів. До гасіння залучено понад 170 фахівців, десятки одиниць техніки та сапери, які розміновують території на деокупованих землях. Про це повідомила ДСНС України, передає УНН.

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Зокрема пожежі зафіксували:

в Ізюмському районі - на території Борівського лісництва горить лісова підстилка на площі понад 62 га;

у Петрівському лісництві палає хвойна підстилка на площі 30 га;

у Берестинському районі, в межах Старовірівського лісництва, вогонь охопив 15 га лісу та 20 га чагарників.

До гасіння залучено понад 170 рятувальників, 39 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, а також працівники й спецтехніка лісових господарств. У лісгоспах на деокупованих територіях також працюють сапери ДСНС - вони обстежують території, проїзні шляхи та протипожежні розриви, щоб забезпечити безпечне пересування пожежної техніки - вказано у дописі.

Як зазначено, фахівці ДСНС протистоять стихії спільно з працівниками лісгоспів та місцевими пожежними командами.

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