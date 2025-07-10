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На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі: вогнем охоплено понад 120 га

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Рятувальники борються з масштабними лісовими пожежами у трьох районах Харківської області, зокрема в Ізюмському та Берестинському. Займання охопили понад 110 гектарів, до гасіння залучено понад 170 фахівців та сапери.

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі: вогнем охоплено понад 120 га

Рятувальники борються з масштабними лісовими пожежами у трьох районах Харківської області. Найбільше займань у Борівському та Петрівському лісництвах - площа займання перевищує 110 гектарів. До гасіння залучено понад 170 фахівців, десятки одиниць техніки та сапери, які розміновують території на деокупованих землях. Про це повідомила ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Зокрема пожежі зафіксували:

  • в Ізюмському районі - на території Борівського лісництва горить лісова підстилка на площі понад 62 га;
    • у Петрівському лісництві палає хвойна підстилка на площі 30 га;
      • у Берестинському районі, в межах Старовірівського лісництва, вогонь охопив 15 га лісу та 20 га чагарників.

        До гасіння залучено понад 170 рятувальників, 39 одиниць техніки ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони, а також працівники й спецтехніка лісових господарств. У лісгоспах на деокупованих територіях також працюють сапери ДСНС - вони обстежують території, проїзні шляхи та протипожежні розриви, щоб забезпечити безпечне пересування пожежної техніки

        - вказано у дописі.

        Як зазначено, фахівці ДСНС протистоять стихії спільно з працівниками лісгоспів та місцевими пожежними командами.

        Лісові пожежі в Греції призвели до евакуації на тлі повернення до Європи хвилі спеки10.07.25, 11:37 • 1137 переглядiв

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        СуспільствоПогода та довкілля
        Харківська область
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Україна
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