Масштабна пожежа у Запоріжжі: 9 постраждалих, серед них діти

У суботу, 12 липня, о 15:27, у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа. Загорілися балкони з другого по п’ятий поверх і декілька квартир. Полум’я швидко поширювалося, інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Та незважаючи на те, що за вікном температура повітря +38 °С рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідували - йдеться у повідомленні.

Вказується, що під час пожежі постраждало 9 осіб.

Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років. Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу каретами швидкої допомоги - розповіли в ДСНС.

Там додали, що причина пожежі встановлюється. За фактом події триває розслідування.

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