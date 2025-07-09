Блискавка влучила у "Дім молитви" на Хмельниччині: спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
У Хмельницькій області блискавка влучила в "Дім молитви", спричинивши пожежу площею 250 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, обійшлося без жертв та постраждалих.
У Хмельницькій області блискавка влучила в "Дім молитви", виникла пожежа, площею 250 кв.м, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників – під завалами конструкцій виникли осередки займання.
Блискавка влучила в будинок під Києвом, спалахнула пожежа12.09.24, 21:15 • 20939 переглядiв
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв і постраждалих.