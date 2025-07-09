Блискавка влучила у "Дім молитви" на Хмельниччині: спалахнула масштабна пожежа

У Хмельницькій області блискавка влучила в "Дім молитви", виникла пожежа, площею 250 кв.м, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників – під завалами конструкцій виникли осередки займання.

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Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв і постраждалих.