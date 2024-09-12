Блискавка влучила в будинок під Києвом, спалахнула пожежа
Київ • УНН
У селі Глеваха під Києвом блискавка влучила в житловий будинок, що призвело до сильної пожежі. Відео палаючого будинку поширюється в соціальних мережах, офіційного підтвердження від рятувальників поки немає.
Під Києвом блискавка влучила у будинок, спалахнула пожежа. Відео із будинком, який охопило полум'я, шириться мережею, передає УНН.
"Блискавка влучила у будинок у Глевасі – почалася сильна пожежа", - повідомляють Telegram-канали.
Наразі у Києві та області вирує негода - гроза із громом та блискавкою. Проте рятувальники про влучання блискавки у будинок не повідомляли.
УНН намагається перевірити інформацію про інцидент під Києвом.