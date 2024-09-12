Молния попала в дом под Киевом, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В селе Глеваха под Киевом молния попала в жилой дом, что привело к сильному пожару. Видео горящего дома распространяется в социальных сетях, официального подтверждения от спасателей пока нет.
Под Киевом молния попала в дом, вспыхнул пожар. Видео с домом, который охватило пламя, распространяется по сети, передает УНН.
«Молния попала в дом в Глевахе - начался сильный пожар», - сообщают Telegram-каналы.
Сейчас в Киеве и области бушует непогода - гроза с громом и молнией. Однако спасатели о попадании молнии в дом не сообщали.
УНН пытается проверить информацию об инциденте под Киевом.