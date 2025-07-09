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Молния попала в "Дом молитвы" в Хмельницкой области: вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 157 просмотра

В Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", вызвав пожар площадью 250 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без жертв и пострадавших.

Молния попала в "Дом молитвы" в Хмельницкой области: вспыхнул масштабный пожар

В Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", возник пожар, площадью 250 кв.м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей – под завалами конструкций возникли очаги возгорания.

Молния попала в дом под Киевом, вспыхнул пожар12.09.24, 21:15 • 20936 просмотров

Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Хмельницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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