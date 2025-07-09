Молния попала в "Дом молитвы" в Хмельницкой области: вспыхнул масштабный пожар

В Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", возник пожар, площадью 250 кв.м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей – под завалами конструкций возникли очаги возгорания.

Молния попала в дом под Киевом, вспыхнул пожар

Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.