Молния попала в "Дом молитвы" в Хмельницкой области: вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", вызвав пожар площадью 250 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без жертв и пострадавших.
В Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", возник пожар, площадью 250 кв.м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей – под завалами конструкций возникли очаги возгорания.
Молния попала в дом под Киевом, вспыхнул пожар12.09.24, 21:15 • 20936 просмотров
Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.