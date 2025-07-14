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россияне атаковали Николаев "шахедами": горело помещение с материалами пищевой промышленности

Киев • УНН

 • 448 просмотра

российские беспилотники атаковали Николаев и область 13 июля, вызвав пожары складов и хозяйственных построек. В Николаевском районе поврежден частный дом и поле пшеницы, пострадавших нет.

россияне атаковали Николаев "шахедами": горело помещение с материалами пищевой промышленности

российские захватчики атаковали беспилотниками Николаев и область, в результате чего возникли пожары и были причинены разрушения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Детали

Вечером, 13 июля, около 20:32 враг атаковал областной центр БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате чего возник пожар складского помещения с материалами для пищевой промышленности, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет

- говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что пожар достиг площади 3500 м.кв. К тушению привлекались пожарные трех пожарно-спасательных частей, автолестница и пожарный робот. Работали 25 пожарных и 7 единиц техники.

В Николаевском районе оккупанты трижды атаковали дронами Куцурубскую общину. В результате этого в селе Дмитровка после обстрелов дважды возникли пожары сухой травы на открытых территориях. Также горели два хозяйственных здания на территории частного домовладения. Кроме того, поврежден частный дом и возник пожар в поле с пшеницей. Обошлось без пострадавших.

Дополнение

В Николаевской области 12 июля зафиксировано 57 пожаров, большинство на открытых территориях, один — из-за вражеского обстрела. Огонь охватил более 53 га, уничтожив природные территории, дома и автомобили.

Также УНН сообщал, что россияне нанесли удар по Николаевской области, в результате чего возник пожар на фермерском хозяйстве.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Виталий Ким
Шахед 131
Шахед-136
Николаев
Tesla
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