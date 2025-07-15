Николаевщину атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры

Николаевская область ночью подверглась удару российских войск дронами, есть повреждения домов и инфраструктуры, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

В ночь на 15 июля враг атаковал область БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В Вознесенском районе в результате атаки есть повреждения инфраструктуры - сообщил Ким.

По его словам, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

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