Николаевщину атаковали вражеские "шахеды", есть повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
В ночь на 15 июля Николаевскую область атаковали БпЛА типа "Shahed 131/136". В Первомайском районе повреждены два частных дома и хозяйственная постройка, в Вознесенском районе есть повреждения инфраструктуры и пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.
Николаевская область ночью подверглась удару российских войск дронами, есть повреждения домов и инфраструктуры, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 15 июля враг атаковал область БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В Вознесенском районе в результате атаки есть повреждения инфраструктуры
По его словам, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.
россияне атаковали Николаев "шахедами": горело помещение с материалами пищевой промышленности14.07.25, 09:38 • 2826 просмотров