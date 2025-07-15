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россия атаковала Запорожье дронами: ранен 12-летний ребенок

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

В результате массированной атаки дронами на Запорожье 12-летний ребенок получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь. Запорожская область находилась под воздушной тревогой более 16 часов из-за атаки 24 "шахедов".

россия атаковала Запорожье дронами: ранен 12-летний ребенок

В результате массированной атаки дронами на Запорожье ранения получил 12-летний ребенок. Медики уже оказали ему необходимую помощь. Об этом сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА, передает УНН.

12-летний ребенок получил ранения в результате российской атаки на Запорожье. Медики оказали ему всю необходимую помощь

- говорится в сообщении.

Дополнение

Запорожская область более 16 часов находилась под почти непрерывной воздушной тревогой из-за массированной атаки дронами. На областной центр россияне направили 24 "шахеда", целясь в критическую инфраструктуру и мирное население.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Шахед-136
Запорожье
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