россия атаковала Запорожье дронами: ранен 12-летний ребенок

В результате массированной атаки дронами на Запорожье ранения получил 12-летний ребенок. Медики уже оказали ему необходимую помощь. Об этом сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА, передает УНН.

12-летний ребенок получил ранения в результате российской атаки на Запорожье. Медики оказали ему всю необходимую помощь - говорится в сообщении.

Дополнение

Запорожская область более 16 часов находилась под почти непрерывной воздушной тревогой из-за массированной атаки дронами. На областной центр россияне направили 24 "шахеда", целясь в критическую инфраструктуру и мирное население.