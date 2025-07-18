Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата

Новым руководителем аппарата Премьер-министра Украины назначена Анна Иванченко. Об этом говорится в правительственном распоряжении №736-р от 17 июля, пишет УНН.

Назначить Иванченко Анну Владимировну на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины с 18 июля 2025 года - сказано в тексте распоряжения за подписью Премьер-министра Юлии Свириденко.

Предыдущим распоряжением №735-р правительство уволило Евгения Фербея с должности руководителя Аппарата Премьер-министра Украины.

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