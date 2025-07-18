Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата
Киев • УНН
Анна Иванченко назначена руководителем Аппарата Премьер-министра Украины с 18 июля 2025 года. Предыдущий руководитель, Евгений Фербей, освобожден от должности.
Новым руководителем аппарата Премьер-министра Украины назначена Анна Иванченко. Об этом говорится в правительственном распоряжении №736-р от 17 июля, пишет УНН.
Назначить Иванченко Анну Владимировну на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины с 18 июля 2025 года
Предыдущим распоряжением №735-р правительство уволило Евгения Фербея с должности руководителя Аппарата Премьер-министра Украины.
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