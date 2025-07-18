Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату

Новим керівником апарату Прем'єр-міністра України призначено Ганну Іванченко. Про це ідеться в урядовому розпорядженні №736-р від 17 липня, пише УНН.

Призначити Іванченко Ганну Володимирівну на посаду керівника Апарату Прем’єр-міністра України з 18 липня 2025 року - сказано у тексті розпорядження за підписом Прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Попереднім розпорядженням №735-р уряд звільнив Євгенія Фербея з посади керівника Апарату Прем’єр-міністра України.

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