Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату
Київ • УНН
Ганну Іванченко призначено керівником Апарату Прем’єр-міністра України з 18 липня 2025 року. Попереднього керівника, Євгенія Фербея, звільнено з посади.
Новим керівником апарату Прем'єр-міністра України призначено Ганну Іванченко. Про це ідеться в урядовому розпорядженні №736-р від 17 липня, пише УНН.
Призначити Іванченко Ганну Володимирівну на посаду керівника Апарату Прем’єр-міністра України з 18 липня 2025 року
Попереднім розпорядженням №735-р уряд звільнив Євгенія Фербея з посади керівника Апарату Прем’єр-міністра України.
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