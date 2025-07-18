Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля 2025 года подписал указ №496/2025. Документом назначен Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в президентском указе №496/2025 от 18 июля, пишет УНН.
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При этом предыдущим указом №495/2025 от 18 июля Президент уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко.
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16 июля Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра. Вместе с ним в отставку ушло все правительство, в том числе Рустем Умеров.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Рустем Умеров может стать новым дипломатическим представителем государства в США. Однако впоследствии нардепы, в частности Ярослав Железняк, заявляли, что на посла Украины в США рассматривают Ольгу Стефанишину, а Рустем Умеров пойдет в СНБО. Нардеп заявлял, что Умеров может стать секретарем СНБО или заместителем секретаря.
В результате Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.