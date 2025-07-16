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Умеров подвел итоги двухлетней работы на посту главы Минобороны

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров отчитался о результатах своей двухлетней работы, выделив шесть ключевых направлений и достижения в стабилизации фронта, развитии ОПК и цифровизации. Он также отметил увеличение международной помощи и успехи в возвращении пленных.

Умеров подвел итоги двухлетней работы на посту главы Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о целях и достигнутых результатах на посту в течение 2 лет. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Два года назад Президент Украины Владимир Зеленский, заручившись поддержкой парламента, назначил меня на должность Министра обороны. Для меня — это величайшая честь в жизни.

Быть ответственным за оборону страны, которая ежедневно борется за свободу, — это беспрецедентный вызов.

Мы ведем войну против ядерной державы, которая имеет значительно больше ресурсов. Но за эти годы россия так и не достигла ни одной стратегической победы. Мы удержались. Я благодарю наших воинов за эту стойкость", - написал Умеров.

На посту Министра моим приоритетом были шесть ключевых направлений:

1. Оборонное планирование

2. Оборонные закупки

3. Развитие оборонно-промышленного комплекса

4. Оборонные технологии или MilTech

5. Цифровизация Сил обороны

6. Международная техническая помощь

Совместно с Генеральным штабом мы определили стратегические цели, которые остаются актуальными и сегодня:

1. Стабилизировать линию фронта

2. Защитить небо и украинские города

3. Снижать возможности врага — в тылу и вглубь территории врага.

Что удалось реализовать вместе с командой за эти два года.

Оборонное планирование

Вместе с Генштабом мы системно планировали каждую операцию — в условиях полной секретности. Это позволило обеспечить внезапность и достичь результатов. Яркий пример — Курская операция.

Мы остановили врага на Харьковщине, Сумщине, Запорожье. Впервые с начала войны спланировали потребности ВСУ на 2024–2025 годы и обновили ключевые документы — План обороны, Стратегию военной безопасности, Матрицу синхронизации действий с партнерами.

Отдельный фокус — дальнобойные удары. Создан Центр планирования, который объединил все силы для ударов по тылу врага.

Мы переносим войну вглубь территории врага. И на 2025 год у нас тоже есть план.

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Оборонные закупки

Мы получили в наследство систему закупок, не приспособленную к войне. Мы сделали ее быстрой, гибкой и подконтрольной.

Перезапустили Агентство оборонных закупок и создали DOT — Государственного оператора тыла. Обе структуры сегодня работают автономно, с профессиональными командами и независимыми советами.

Только за год открытые и конкурентные закупки DOT позволили сэкономить более 15 млрд грн — без потери качества.

Цифровизация закупок — отдельное направление. Системы DOT-Chain и DOT-Chain Defence сократили время поставки вчетверо. И мы уже масштабируем их на новые направления: от амуниции до техники.

Развитие нашей оборонки

За два года мы инвестировали более $20 млрд в собственное производство. И это дало результат — отрасль выросла в 35 раз: с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025 году.

Почти 40% потребностей фронта обеспечиваем сами. 95% дронов — украинские. Производство боеприпасов выросло в 2,5 раза, артиллерии — втрое.

Впервые наши партнеры напрямую профинансировали украинское производство — мы называем это Датской моделью. В целом привлечено более $4 млрд иностранных инвестиций.

Мы уже перешли к совместному производству оружия: открываем заводы вместе с союзниками — в Украине и странах Рамштайна. Реализовали 21 проект, еще 10 проектов — в работе.

Работаем над программой Defence City — со специальными условиями для ОПК: налоговые и таможенные льготы, упрощение процедур, ускорение разрешений. Это новый этап развития отрасли.

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Международная помощь

В 2025 году объем помощи в сфере безопасности достиг $43 млрд — это рекорд с 2022 года.

Стратегическое решение было принято на саммите НАТО в Гааге: впервые официально закреплено, что поддержка Украины является частью оборонных расходов стран-членов.

Формат "Рамштайн" продолжает оставаться главной платформой координации международной помощи. Провели 14 заседаний, привлекли более 50 стран и имеем 10 действующих коалиций возможностей.

Главный приоритет — наши люди

Мобилизация продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию. Запущена система рекрутинга — более 50 Центров в крупных городах, чтобы люди могли самостоятельно выбирать подразделение и должность.

Запустили контракт для молодежи 18–24 и программу для рекрутинга иностранцев. Обновили программу базовой общевойсковой подготовки.

Наши пленные. Вернули домой более 6000 парней и девушек. А также более 6000 тел наших павших воинов. И продолжим работать, чтобы вернуть каждого.

Права военных — закон о военном омбудсмене в парламенте, второе чтение. В Министерстве работает Управление защиты прав военных.

Цифровизация армии

С 2023 года мы создавали новую цифровую экосистему войска.

Армия+, Резерв+ и DELTA — три цифровые платформы, для военных, военнообязанных и планирования боевых операций, которые изменили систему изнутри.

Более 830 тысяч военных ежедневно используют Армия+ для подачи рапортов, перевода между частями, онлайн-обучения и программы лояльности.

Резерв+ стал платформой, где 4,5 млн военнообязанных могут удобно получить электронный военно-учетный документ, сгенерировать направление на ВВК, оформить отсрочку, найти должность в войске.

DELTA — это крупнейшая боевая система, объединяющая более 120 тысяч пользователей, сотни подразделений и предоставляющая более 10 интегрированных продуктов для координации совместных действий по уничтожению врага.

Это лишь часть из того, что удалось. Но главное — мы сохранили армию. Мы сохранили страну. И мы обязательно победим! Продолжение следует.

Благодарю Президента, коллег из Правительства, команду Министерства обороны, Главнокомандующего, Главу ГССТ, Начальника ГУР, народных депутатов, всех наших комбригов и комбатов, и самое важное — всех наших воинов и их семьи. За то, что ежедневно боремся за нашу победу и одерживаем ее", — отметил Рустем Умеров.

Напомним

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины.

УНН сообщал, что сегодня, 16 июля состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
Рустем Умеров
Авиабаза Рамштайн
НАТО
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