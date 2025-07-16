Перестановки в Кабмине: в парламенте поделились обновленной версией распределения портфелей

В Верховной Раде поделились последними новостями по поводу перестановок в правительстве на фоне того, как Премьер-министр Денис Шмыгаль уходит в отставку, а эту должность должна занять Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

По данным народного депутата Ярослава Железняка, "обновленная версия" Кабмина, предварительно, выглядит так:

Премьер Денис Шмыгаль увольняется и становится новым министром обороны;

увольняется и становится новым министром обороны; новый Премьер - Юлия Свириденко ;

; Михаил Федоров будет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации;

будет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации; вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба ;

; Алексей Соболев станет министром ресурсов. По словам Железняка, "там Минэкономики + Минагро + Минэкологии";

станет министром ресурсов. По словам Железняка, "там Минэкономики + Минагро + Минэкологии"; Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уходит послом в Брюссель (ЕС). Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка ;

теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уходит послом в Брюссель (ЕС). Новый вице-премьер по евроинтеграции ; Минюст - Герман Галущенко ;

; Алексея Чернышова увольняют. По данным Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как «ликвидация единства»";

увольняют. По данным Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как «ликвидация единства»"; Олег Немчинов уходит. По словам Железняка, "не будет вообще такого министерства";

уходит. По словам Железняка, "не будет вообще такого министерства"; Матвей Бидный сохранит должность министра спорта;

сохранит должность министра спорта; Светлана Гринчук заменяет Галущенко в Минэнерго;

заменяет Галущенко в Минэнерго; Оксана Жолнович теряет должность в Минсоц. Вместо - Денис Улютин ;

теряет должность в Минсоц. Вместо - ; Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов;

сохраняет должность в Министерстве ветеранов; Игорь Клименко , "может, идет на вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД";

, "может, идет на вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД"; Виталий Коваль теряет должность и пока отказался вернуться на главу Фонда госимущества;

теряет должность и пока отказался вернуться на главу Фонда госимущества; Оксен Лисовый сохраняет позицию;

сохраняет позицию; Виктор Ляшко сохраняет должность;

сохраняет должность; Сергей Марченко сохранит должность;

сохранит должность; Андрей Сибига сохраняет МИД;

сохраняет МИД; Герман Сметанин теряет должность - его министерство присоединят к МО;

теряет должность - его министерство присоединят к МО; Николай Точицкий точно теряет должность, уходит послом в Страсбург. По данным Железняка, "до сих пор непонятно кто. Многие отказались, но последнюю кого слышал - Вероника Селега ";

точно теряет должность, уходит послом в Страсбург. По данным Железняка, "до сих пор непонятно кто. Многие отказались, но последнюю кого слышал - "; Рустем Умеров уходит послом. А на его место Шмыгаль + присоединяют Минстратпром.

Нардеп Железняк назвал перестановки "правительством вторых номеров".

Дополнение

Накануне Шмыгаль подал в отставку, написав соответствующее заявление в Верховную Раду.

В Раду внесли постановление об отставке Шмыгаля

Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.

Тогда как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.

Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры