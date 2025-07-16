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Перестановки в Кабмине: в парламенте поделились обновленной версией распределения портфелей

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку и рассматривается на должность министра обороны. Юлия Свириденко должна возглавить правительство, а Михаил Федоров станет первым вице-премьером.

Перестановки в Кабмине: в парламенте поделились обновленной версией распределения портфелей

В Верховной Раде поделились последними новостями по поводу перестановок в правительстве на фоне того, как Премьер-министр Денис Шмыгаль уходит в отставку, а эту должность должна занять Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

По данным народного депутата Ярослава Железняка, "обновленная версия" Кабмина, предварительно, выглядит так:

  • Премьер Денис Шмыгаль увольняется и становится новым министром обороны;
    • новый Премьер - Юлия Свириденко;
      • Михаил Федоров будет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации;
        • вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба;
          • Алексей Соболев станет министром ресурсов. По словам Железняка, "там Минэкономики + Минагро + Минэкологии";
            • Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уходит послом в Брюссель (ЕС). Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка;
              • Минюст - Герман Галущенко;
                • Алексея Чернышова увольняют. По данным Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как «ликвидация единства»";
                  • Олег Немчинов уходит. По словам Железняка, "не будет вообще такого министерства";
                    • Матвей Бидный сохранит должность министра спорта;
                      • Светлана Гринчук заменяет Галущенко в Минэнерго;
                        • Оксана Жолнович теряет должность в Минсоц. Вместо - Денис Улютин;
                          • Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов;
                            • Игорь Клименко, "может, идет на вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД";
                              • Виталий Коваль теряет должность и пока отказался вернуться на главу Фонда госимущества;
                                • Оксен Лисовый сохраняет позицию;
                                  • Виктор Ляшко сохраняет должность;
                                    • Сергей Марченко сохранит должность;
                                      • Андрей Сибига сохраняет МИД;
                                        • Герман Сметанин теряет должность - его министерство присоединят к МО;
                                          • Николай Точицкий точно теряет должность, уходит послом в Страсбург. По данным Железняка, "до сих пор непонятно кто. Многие отказались, но последнюю кого слышал - Вероника Селега";
                                            • Рустем Умеров уходит послом. А на его место Шмыгаль + присоединяют Минстратпром.

                                              Нардеп Железняк назвал перестановки "правительством вторых номеров".

                                              Дополнение

                                              Накануне Шмыгаль подал в отставку, написав соответствующее заявление в Верховную Раду.

                                              В Раду внесли постановление об отставке Шмыгаля16.07.25, 10:44 • 970 просмотров

                                              Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.

                                              Тогда как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.

                                              Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры16.07.25, 10:08 • 17418 просмотров

                                              Юлия Шрамко

                                              Юлия Шрамко

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                                              Gas TTF
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