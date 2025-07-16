Перестановки в Кабмине: в парламенте поделились обновленной версией распределения портфелей
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку и рассматривается на должность министра обороны. Юлия Свириденко должна возглавить правительство, а Михаил Федоров станет первым вице-премьером.
В Верховной Раде поделились последними новостями по поводу перестановок в правительстве на фоне того, как Премьер-министр Денис Шмыгаль уходит в отставку, а эту должность должна занять Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
По данным народного депутата Ярослава Железняка, "обновленная версия" Кабмина, предварительно, выглядит так:
- Премьер Денис Шмыгаль увольняется и становится новым министром обороны;
- новый Премьер - Юлия Свириденко;
- Михаил Федоров будет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации;
- вице-премьер по восстановлению - Алексей Кулеба;
- Алексей Соболев станет министром ресурсов. По словам Железняка, "там Минэкономики + Минагро + Минэкологии";
- Ольга Стефанишина теряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и уходит послом в Брюссель (ЕС). Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка;
- Минюст - Герман Галущенко;
- Алексея Чернышова увольняют. По данным Железняка, "его министерство присоединят куда-то, чтобы не звучало как «ликвидация единства»";
- Олег Немчинов уходит. По словам Железняка, "не будет вообще такого министерства";
- Матвей Бидный сохранит должность министра спорта;
- Светлана Гринчук заменяет Галущенко в Минэнерго;
- Оксана Жолнович теряет должность в Минсоц. Вместо - Денис Улютин;
- Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов;
- Игорь Клименко, "может, идет на вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД";
- Виталий Коваль теряет должность и пока отказался вернуться на главу Фонда госимущества;
- Оксен Лисовый сохраняет позицию;
- Виктор Ляшко сохраняет должность;
- Сергей Марченко сохранит должность;
- Андрей Сибига сохраняет МИД;
- Герман Сметанин теряет должность - его министерство присоединят к МО;
- Николай Точицкий точно теряет должность, уходит послом в Страсбург. По данным Железняка, "до сих пор непонятно кто. Многие отказались, но последнюю кого слышал - Вероника Селега";
- Рустем Умеров уходит послом. А на его место Шмыгаль + присоединяют Минстратпром.
Нардеп Железняк назвал перестановки "правительством вторых номеров".
Дополнение
Накануне Шмыгаль подал в отставку, написав соответствующее заявление в Верховную Раду.
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Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
Тогда как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.
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