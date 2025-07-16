В Раду внесли постановление об отставке Шмыгаля

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Проект постановления зарегистрирован под №13485 от 16 июля 2025 года.

В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку Премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича - говорится в проекте.

Главным для рассмотрения определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Накануне Шмыгаль подал в отставку, написав соответствующее заявление в Верховную Раду.

Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому-вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.

Тогда как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.

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