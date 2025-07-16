Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры

Сегодня, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Заседание фракции сегодня. Все назначения (министров – ред.) будут завтра - сообщил собеседник.

Источник отметил, что на заседании Свириденко будет представлять кандидатов на должности министров.

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Контекст

14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко.

15 июля поступило заявление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховную Раду.

Юлия Свириденко, которой Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, а в министерствах ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Он также рассказал о распределении должностей в новом правительстве.