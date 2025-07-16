Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
Киев • УНН
Сегодня, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуги народа", где Юлия Свириденко представит кандидатов на министерские должности. Назначения министров ожидаются завтра, 17 июля.
Сегодня, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
Детали
Заседание фракции сегодня. Все назначения (министров – ред.) будут завтра
Источник отметил, что на заседании Свириденко будет представлять кандидатов на должности министров.
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15.07.2025, 09:35 • 117157 просмотров
Контекст
14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко.
15 июля поступило заявление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховную Раду.
Юлия Свириденко, которой Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.
Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, а в министерствах ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Он также рассказал о распределении должностей в новом правительстве.