$41.840.05
48.900.06
ukenru
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
Эксклюзив
07:08 • 2674 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
03:38 • 15362 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 72791 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 138203 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 167520 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 96125 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 121952 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 74892 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 117156 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 105303 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
59%
746мм
Популярные новости
Новый пакет санкций против России набирает обороты в Конгрессе США - Линдси Грэм15 июля, 22:16 • 27594 просмотра
Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга15 июля, 22:53 • 31827 просмотра
Оккупанты передают изъятое у украинцев оружие на нужды своей армии - ЦНС15 июля, 23:05 • 18852 просмотра
Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент15 июля, 23:49 • 68420 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа01:41 • 31080 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 72688 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 51214 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 55674 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 138091 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 167419 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Джо Байден
Кит Келлог
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Кривой Рог
Винница
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 30308 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 49992 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 80861 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 85183 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 86976 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер

Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

Сегодня, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуги народа", где Юлия Свириденко представит кандидатов на министерские должности. Назначения министров ожидаются завтра, 17 июля.

Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры

Сегодня, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Заседание фракции сегодня. Все назначения (министров – ред.) будут завтра 

- сообщил собеседник.

Источник отметил, что на заседании Свириденко будет представлять кандидатов на должности министров.

Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15.07.2025, 09:35 • 117157 просмотров

Контекст

14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко.

15 июля поступило заявление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховную Раду.

Юлия Свириденко, которой Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, а в министерствах ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Он также рассказал о распределении должностей в новом правительстве.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Юлия Свириденко
Слуга народа
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9