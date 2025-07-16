Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри

Сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Засідання фракції сьогодні. Усі призначення (міністрів – ред.) будуть завтра - повідомив співрозмовник.

Джерело зазначило, що на засіданні Свириденко буде представляти кандидатів на посади міністрів.

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Контекст

14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.

15 липня надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради.

Юлія Свириденко, якій Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.

Нардеп Ярослав Желєзняк повідомляв, що кандидатура прем’єр-міністра Україні вже погоджена, а в міністерствах очікується серія відставок. Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер. Він також розповів про розподіл посад у новому уряді.