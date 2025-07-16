Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
Київ • УНН
Сьогодні, 16 липня, відбудеться засідання фракції "Слуги народу", де Юлія Свириденко представить кандидатів на міністерські посади. Призначення міністрів очікуються завтра, 17 липня.
Сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Деталі
Засідання фракції сьогодні. Усі призначення (міністрів – ред.) будуть завтра
Джерело зазначило, що на засіданні Свириденко буде представляти кандидатів на посади міністрів.
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 15.07.25, 09:35 • 117656 переглядiв
Контекст
14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.
15 липня надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради.
Юлія Свириденко, якій Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.
Нардеп Ярослав Желєзняк повідомляв, що кандидатура прем’єр-міністра Україні вже погоджена, а в міністерствах очікується серія відставок. Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер. Він також розповів про розподіл посад у новому уряді.