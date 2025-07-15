Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
Киев • УНН
Кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, ожидается серия отставок в министерствах. Увольнение министров запланировано на 16 июля, а назначение новых – на следующий день.
Кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, в министерствах же ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Состав нового правительства
Железняк прогнозирует, что Юлия Свириденко станет новым премьер-министром Украины, а Денис Шмыгаль возглавит Министерство обороны.
В целом распределение должностей в новом правительстве будет выглядеть следующим образом:
- Михаил Федоров будет первым вице-премьер-министром и министром по цифровизации;
- Алексей Кулеба – министр по восстановлению;
- Алексей Соболев станет министром ресурсов;
- Ольга Стефанишина теряет позицию министра по евроинтеграции. Скорее всего, она станет послом в какой-то стране ЕС;
- Тарас Качка будет отвечать за евроинтеграцию;
- Министерство юстиции может возглавить Герман Галущенко;
- Алексея Чернышова уволят;
- Новым министром КМУ, скорее всего, будет первый заместитель госсекретаря КМУ Константин Марьевич;
- Матвей Бидный сохранит должность Министра спорта;
- Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко в Министерстве энергетики;
- Оксана Жолнович потеряет должность Министра соцполитики. Вместо нее это кресло получит кто-то из заместителей - Дарина Марчак или Денис Улютин
- Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов.
- Игорь Клименко может занять должность вице-премьера по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД;
- Виталий Коваль теряет должность и возвращается на Главу Фонда госимущества;
- Оксен Лисовой теряет позицию. Будет и.о. его заместитель Андрей Витренко;
- Глава Минздрава Виктор Ляшко сохраняет должность;
- Министр финансов Сергей Марченко сохранит должность;
- Андрей Сибига и дальше будет возглавлять Министерство иностранных дел;
- Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин теряет должность, его министерство присоединят к Минобороны;
- Рустем Умеров станет послом в одной из стран-партнеров.
Процедура формирования нового правительства
В Украине главу Кабинета министров назначает Верховная Рада по представлению Президента Украины. Глава государства вносит представление на основе предложения коалиции депутатских фракций, имеющей большинство в парламенте.
После представления Верховная Рада голосует за назначение премьер-министра в поименном режиме. В случае отклонения кандидатуры Президент вносит новое представление.
Министров в Украине также назначает Верховная Рада Украины. Министра обороны и Министра иностранных дел назначают по представлению Президента Украины, а других членов Кабинета Министров - по представлению Премьер-министра.
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