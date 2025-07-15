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Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина

Киев • УНН

 • 11291 просмотра

Кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, ожидается серия отставок в министерствах. Увольнение министров запланировано на 16 июля, а назначение новых – на следующий день.

Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина

Кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, в министерствах же ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Состав нового правительства

Железняк прогнозирует, что Юлия Свириденко станет новым премьер-министром Украины, а Денис Шмыгаль возглавит Министерство обороны.

В целом распределение должностей в новом правительстве будет выглядеть следующим образом:

  • Михаил Федоров будет первым вице-премьер-министром и министром по цифровизации;
    • Алексей Кулеба – министр по восстановлению;
      • Алексей Соболев станет министром ресурсов;
        • Ольга Стефанишина теряет позицию министра по евроинтеграции. Скорее всего, она станет послом в какой-то стране ЕС;
          • Тарас Качка будет отвечать за евроинтеграцию;
            • Министерство юстиции может возглавить Герман Галущенко;
              • Алексея Чернышова уволят;
                • Новым министром КМУ, скорее всего, будет первый заместитель госсекретаря КМУ Константин Марьевич;
                  • Матвей Бидный сохранит должность Министра спорта;
                    • Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко в Министерстве энергетики;
                      • Оксана Жолнович потеряет должность Министра соцполитики. Вместо нее это кресло получит кто-то из заместителей - Дарина Марчак или Денис Улютин
                        • Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов.
                          • Игорь Клименко может занять должность вице-премьера по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД;
                            • Виталий Коваль теряет должность и возвращается на Главу Фонда госимущества;
                              • Оксен Лисовой теряет позицию. Будет и.о. его заместитель Андрей Витренко;
                                • Глава Минздрава Виктор Ляшко сохраняет должность;
                                  • Министр финансов Сергей Марченко сохранит должность;
                                    • Андрей Сибига и дальше будет возглавлять Министерство иностранных дел;
                                      • Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин теряет должность, его министерство присоединят к Минобороны;
                                        • Рустем Умеров станет послом в одной из стран-партнеров.

                                          Процедура формирования нового правительства

                                          В Украине главу Кабинета министров назначает Верховная Рада по представлению Президента Украины. Глава государства вносит представление на основе предложения коалиции депутатских фракций, имеющей большинство в парламенте.

                                          После представления Верховная Рада голосует за назначение премьер-министра в поименном режиме. В случае отклонения кандидатуры Президент вносит новое представление.

                                          Министров в Украине также назначает Верховная Рада Украины. Министра обороны и Министра иностранных дел назначают по представлению Президента Украины, а других членов Кабинета Министров - по представлению Премьер-министра.

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                                          Павел Зинченко

                                          Павел Зинченко

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                                          Brent Oil
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                                          Gold
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