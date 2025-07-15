Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина

Кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, в министерствах же ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Состав нового правительства

Железняк прогнозирует, что Юлия Свириденко станет новым премьер-министром Украины, а Денис Шмыгаль возглавит Министерство обороны.

В целом распределение должностей в новом правительстве будет выглядеть следующим образом:

Михаил Федоров будет первым вице-премьер-министром и министром по цифровизации;

Алексей Кулеба – министр по восстановлению;

Алексей Соболев станет министром ресурсов;

Ольга Стефанишина теряет позицию министра по евроинтеграции. Скорее всего, она станет послом в какой-то стране ЕС;

Тарас Качка будет отвечать за евроинтеграцию;

Министерство юстиции может возглавить Герман Галущенко;

Алексея Чернышова уволят;

Новым министром КМУ, скорее всего, будет первый заместитель госсекретаря КМУ Константин Марьевич;

Матвей Бидный сохранит должность Министра спорта;

Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко в Министерстве энергетики;

Оксана Жолнович потеряет должность Министра соцполитики. Вместо нее это кресло получит кто-то из заместителей - Дарина Марчак или Денис Улютин

Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов.

Игорь Клименко может занять должность вице-премьера по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД;

Виталий Коваль теряет должность и возвращается на Главу Фонда госимущества;

Оксен Лисовой теряет позицию. Будет и.о. его заместитель Андрей Витренко;

Глава Минздрава Виктор Ляшко сохраняет должность;

Министр финансов Сергей Марченко сохранит должность;

Андрей Сибига и дальше будет возглавлять Министерство иностранных дел;

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин теряет должность, его министерство присоединят к Минобороны;

Рустем Умеров станет послом в одной из стран-партнеров.

Процедура формирования нового правительства

В Украине главу Кабинета министров назначает Верховная Рада по представлению Президента Украины. Глава государства вносит представление на основе предложения коалиции депутатских фракций, имеющей большинство в парламенте.

После представления Верховная Рада голосует за назначение премьер-министра в поименном режиме. В случае отклонения кандидатуры Президент вносит новое представление.

Министров в Украине также назначает Верховная Рада Украины. Министра обороны и Министра иностранных дел назначают по представлению Президента Украины, а других членов Кабинета Министров - по представлению Премьер-министра.

Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно