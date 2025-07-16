Комитет одобрил отставку Шмыгаля, далее голосование в Раде - нардеп
Киев • УНН
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти одобрил отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Далее состоится голосование в Верховной Раде.
Отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля одобрил парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, голосование в Верховной Раде ожидается сегодня, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, пишет УНН.
Комитет по вопросам госстроительства одобрил отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Далее голосование в Раде сегодня
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Накануне Шмыгаль подал в отставку, написав соответствующее заявление на Верховную Раду.
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Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому-вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
В то время как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.