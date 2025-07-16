Комітет схвалив відставку Шмигаля, далі голосування в Раді - нардеп

Відставку Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля схвалив парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голосування у Верховній Раді очікується сьогодні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, пише УНН.

Комітет з питань держбудівництва схвалив відставку Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Далі голосування в Раді сьогодні - написав Железняк.

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Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.

Заява про відставку прем'єра Шмигаля надійшла до Ради

Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.