У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
Ексклюзив
07:08 • 9712 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
03:38 • 24769 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 89192 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 154390 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 182851 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 100146 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 124814 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 75387 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 117662 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 77749 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.2м/с
47%
745мм
Популярнi новини
Новий пакет санкцій проти росії набирає обертів у Конгресі США - Ліндсі Грем15 липня, 22:16 • 36238 перегляди
Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу, обігнавши Цукерберга15 липня, 22:53 • 40520 перегляди
Окупанти передають вилучену в українців зброю на потреби своєї армії - ЦНС15 липня, 23:05 • 27517 перегляди
Сенатор США Грем застерігає путіна від помилки, посилаючись на Іранський прецедент15 липня, 23:49 • 85513 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 40120 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 89157 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 59602 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 63814 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 154363 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 182831 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Джо Байден
Кіт Келлог
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Кривий Ріг
Вінниця
Реклама
УНН Lite
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 4598 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 34416 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 53779 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 84223 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 88308 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Fox News
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Інформація розміщена на сайті парламенту.

У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Проєкт постанови зареєстровано під №13485 від 16 липня 2025 року.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку Прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича

- ідеться у проєкті.

Головним для розгляду визначено комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Комітет схвалив відставку Шмигаля, далі голосування в Раді - нардеп16.07.25, 10:13 • 792 перегляди

Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.

Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.

Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри16.07.25, 10:08 • 9708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Верховна Рада України
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9