У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Інформація розміщена на сайті парламенту.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Проєкт постанови зареєстровано під №13485 від 16 липня 2025 року.
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку Прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича
Головним для розгляду визначено комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
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Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.
Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.
Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.
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