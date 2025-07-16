У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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Проєкт постанови зареєстровано під №13485 від 16 липня 2025 року.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку Прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича - ідеться у проєкті.

Головним для розгляду визначено комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.

Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.

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