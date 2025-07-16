Перестановки у Кабміні: у парламенті поділилися оновленою версією розподілу портфелів

У Верховній Раді поділилися останніми новинами з приводу перестановок в уряді на тлі того, як Прем'єр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку, а цю посаду має обійняти Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

За даними народного депутата Ярослава Железняка, "оновлена версія" Кабміну, попередньо, виглядає так:

Премʼєр Денис Шмигаль звільняється і стає новим міністром оборони;

звільняється і стає новим міністром оборони; новий Премʼєр - Юлія Свириденко ;

; Михайло Федоров буде першим віце-прем'єром і віце-прем'єром по цифровізації;

буде першим віце-прем'єром і віце-прем'єром по цифровізації; віце-прем'єр з відбудови - Олексій Кулеба ;

; Олексій Соболєв стане міністром ресурсів. Зі слів Железняка, "там Мінекономіки + Мінагро + Мінекології";

стане міністром ресурсів. Зі слів Железняка, "там Мінекономіки + Мінагро + Мінекології"; Ольга Стефанішина втрачає позицію віце-прем'єра по євроінтеграції і йде послом у Брюссель (ЄС). Новий віце-прем'єр по євроінтеграції Тарас Качка ;

втрачає позицію віце-прем'єра по євроінтеграції і йде послом у Брюссель (ЄС). Новий віце-прем'єр по євроінтеграції ; Мін'юст - Герман Галущенко ;

; Олексія Чернишова звільняють. За даними Железняка, "його міністерство приєднають кудись, щоб не звучало як «ліквідація єдності»";

звільняють. За даними Железняка, "його міністерство приєднають кудись, щоб не звучало як «ліквідація єдності»"; Олег Немчінов йде. Зі слів Железняка, "не буде взагалі такого міністерства";

йде. Зі слів Железняка, "не буде взагалі такого міністерства"; Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту;

збереже посаду міністра спорту; Світлана Гринчук заміняє Галущенка на Міненерго;

заміняє Галущенка на Міненерго; Оксана Жолнович втрачає посаду у Мінсоц. Замість - Денис Улютін ;

втрачає посаду у Мінсоц. Замість - ; Наталія Калмикова зберігає посаду у Міністерстві ветеранів;

зберігає посаду у Міністерстві ветеранів; Ігор Клименко , "може йде на віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС";

, "може йде на віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС"; Віталій Коваль втрачає посаду і поки відмовився повернутися на голову Фонду держмайна;

втрачає посаду і поки відмовився повернутися на голову Фонду держмайна; Оксен Лісовий зберігає позицію;

зберігає позицію; Віктор Ляшко зберігає посаду;

зберігає посаду; Сергій Марченко збереже посаду;

збереже посаду; Андрій Сибіга зберігає МЗС;

зберігає МЗС; Герман Сметанін втрачає посаду- його міністерство приєднають до МО;

втрачає посаду- його міністерство приєднають до МО; Микола Точицький точно втрачає посаду, іде послом у Страсбург. За даними Железняка, "досі незрозуміло хто. Багато хто відмовились, але останню кого чув - Вероніка Селега ";

точно втрачає посаду, іде послом у Страсбург. За даними Железняка, "досі незрозуміло хто. Багато хто відмовились, але останню кого чув - "; Рустем Умєров йде послом. А на його місце Шмигаль + доєднують Мінстратпром.

Нардеп Железняк назвав перестановки "уряд других номерів".

Доповнення

Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.

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Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.

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