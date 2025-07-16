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Перестановки у Кабміні: у парламенті поділилися оновленою версією розподілу портфелів

Київ • УНН

 • 1842 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку та розглядається на посаду міністра оборони. Юлія Свириденко має очолити уряд, а Михайло Федоров стане першим віце-прем'єром.

Перестановки у Кабміні: у парламенті поділилися оновленою версією розподілу портфелів

У Верховній Раді поділилися останніми новинами з приводу перестановок в уряді на тлі того, як Прем'єр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку, а цю посаду має обійняти Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

За даними народного депутата Ярослава Железняка, "оновлена версія" Кабміну, попередньо, виглядає так:

  • Премʼєр Денис Шмигаль звільняється і стає новим міністром оборони;
    • новий Премʼєр - Юлія Свириденко;
      • Михайло Федоров буде першим віце-прем'єром і віце-прем'єром по цифровізації;
        • віце-прем'єр з відбудови - Олексій Кулеба;
          • Олексій Соболєв стане міністром ресурсів. Зі слів Железняка, "там Мінекономіки + Мінагро + Мінекології";
            • Ольга Стефанішина втрачає позицію віце-прем'єра по євроінтеграції і йде послом у Брюссель (ЄС). Новий віце-прем'єр по євроінтеграції Тарас Качка;
              • Мін'юст - Герман Галущенко;
                • Олексія Чернишова звільняють. За даними Железняка, "його міністерство приєднають кудись, щоб не звучало як «ліквідація єдності»";
                  • Олег Немчінов йде. Зі слів Железняка, "не буде взагалі такого міністерства";
                    • Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту;
                      • Світлана Гринчук заміняє Галущенка на Міненерго;
                        • Оксана Жолнович втрачає посаду у Мінсоц. Замість - Денис Улютін;
                          • Наталія Калмикова зберігає посаду у Міністерстві ветеранів;
                            • Ігор Клименко, "може йде на віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС";
                              • Віталій Коваль втрачає посаду і поки відмовився повернутися на голову Фонду держмайна;
                                • Оксен Лісовий зберігає позицію;
                                  • Віктор Ляшко зберігає посаду;
                                    • Сергій Марченко збереже посаду;
                                      • Андрій Сибіга зберігає МЗС;
                                        • Герман Сметанін втрачає посаду- його міністерство приєднають до МО;
                                          • Микола Точицький точно втрачає посаду, іде послом у Страсбург. За даними Железняка, "досі незрозуміло хто. Багато хто відмовились, але останню кого чув - Вероніка Селега";
                                            • Рустем Умєров йде послом. А на його місце Шмигаль + доєднують Мінстратпром.

                                              Нардеп Железняк назвав перестановки "уряд других номерів".

                                              Доповнення

                                              Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.

                                              У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля16.07.25, 10:44 • 1312 переглядiв

                                              Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

                                              Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.

                                              Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри16.07.25, 10:08 • 24116 переглядiв

                                              Юлія Шрамко

                                              Юлія Шрамко

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                                              Gas TTF
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