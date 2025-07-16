Перестановки у Кабміні: у парламенті поділилися оновленою версією розподілу портфелів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку та розглядається на посаду міністра оборони. Юлія Свириденко має очолити уряд, а Михайло Федоров стане першим віце-прем'єром.
У Верховній Раді поділилися останніми новинами з приводу перестановок в уряді на тлі того, як Прем'єр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку, а цю посаду має обійняти Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
За даними народного депутата Ярослава Железняка, "оновлена версія" Кабміну, попередньо, виглядає так:
- Премʼєр Денис Шмигаль звільняється і стає новим міністром оборони;
- новий Премʼєр - Юлія Свириденко;
- Михайло Федоров буде першим віце-прем'єром і віце-прем'єром по цифровізації;
- віце-прем'єр з відбудови - Олексій Кулеба;
- Олексій Соболєв стане міністром ресурсів. Зі слів Железняка, "там Мінекономіки + Мінагро + Мінекології";
- Ольга Стефанішина втрачає позицію віце-прем'єра по євроінтеграції і йде послом у Брюссель (ЄС). Новий віце-прем'єр по євроінтеграції Тарас Качка;
- Мін'юст - Герман Галущенко;
- Олексія Чернишова звільняють. За даними Железняка, "його міністерство приєднають кудись, щоб не звучало як «ліквідація єдності»";
- Олег Немчінов йде. Зі слів Железняка, "не буде взагалі такого міністерства";
- Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту;
- Світлана Гринчук заміняє Галущенка на Міненерго;
- Оксана Жолнович втрачає посаду у Мінсоц. Замість - Денис Улютін;
- Наталія Калмикова зберігає посаду у Міністерстві ветеранів;
- Ігор Клименко, "може йде на віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже він за собою портфель голови МВС";
- Віталій Коваль втрачає посаду і поки відмовився повернутися на голову Фонду держмайна;
- Оксен Лісовий зберігає позицію;
- Віктор Ляшко зберігає посаду;
- Сергій Марченко збереже посаду;
- Андрій Сибіга зберігає МЗС;
- Герман Сметанін втрачає посаду- його міністерство приєднають до МО;
- Микола Точицький точно втрачає посаду, іде послом у Страсбург. За даними Железняка, "досі незрозуміло хто. Багато хто відмовились, але останню кого чув - Вероніка Селега";
- Рустем Умєров йде послом. А на його місце Шмигаль + доєднують Мінстратпром.
Нардеп Железняк назвав перестановки "уряд других номерів".
Доповнення
Напередодні Шмигаль подав у відставку, написавши відповідну заяву на Верховну Раду.
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Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.
Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.
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