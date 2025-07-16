САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ, относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной. Расследование касается возможных злоупотреблений должностными лицами АРМА, где фигурирует Стефанишина, в частности относительно управления Домом профсоюзов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Специализированной антикоррупционной прокуратурой начато производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". В настоящее время о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено. Досудебное расследование продолжается
Дополнение
Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что по результатам расследования "Украинской правды" материалы по делу относительно возможных злоупотреблений должностными лицами АРМА, где фигурирует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Деятельность АРМА привлекла внимание УП в марте текущего года. Тогда агентство определило компанию, которая будет управлять "знаковым (как отмечают на официальном сайте) для столицы объектом" – Домом профсоюзов на Майдане Независимости.
Журналистам удалось выяснить, что этот новый управляющий может быть связан с семьей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министра юстиции Ольги Стефанишиной.
И Дом профсоюзов – это уже четвертый дорогостоящий актив, который по стечению обстоятельств или без получила одна и та же компания.