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САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ, относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной. Расследование касается возможных злоупотреблений должностными лицами АРМА, где фигурирует Стефанишина, в частности относительно управления Домом профсоюзов.

САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой начато производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". В настоящее время о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено. Досудебное расследование продолжается 

- сообщила Постолюк.

Дополнение

Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что по результатам расследования "Украинской правды" материалы по делу относительно возможных злоупотреблений должностными лицами АРМА, где фигурирует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Деятельность АРМА привлекла внимание УП в марте текущего года. Тогда агентство определило компанию, которая будет управлять "знаковым (как отмечают на официальном сайте) для столицы объектом" – Домом профсоюзов на Майдане Независимости.

Журналистам удалось выяснить, что этот новый управляющий может быть связан с семьей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

И Дом профсоюзов – это уже четвертый дорогостоящий актив, который по стечению обстоятельств или без получила одна и та же компания.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ольга Стефанишина
Украина
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