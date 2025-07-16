САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, викладеними у ЗМІ, щодо ймовірних неправомірних дій віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної. Розслідування стосується можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує Стефанішина, зокрема щодо управління Будинком профспілок.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, які викладені в ЗМІ щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває
Доповнення
Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.
Діяльність АРМА привернула увагу УП в березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме "знаковим (як зазначають на офіційному сайті) для столиці об'єктом" – Будинком профспілок на Майдані Незалежності.
Журналістам вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний із родиною віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.
І Будинок профспілок – це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин чи без отримала одна й та сама компанія.