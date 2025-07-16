САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, які викладені в ЗМІ щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває - повідомила Постолюк.

Доповнення

Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.

Діяльність АРМА привернула увагу УП в березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме "знаковим (як зазначають на офіційному сайті) для столиці об'єктом" – Будинком профспілок на Майдані Незалежності.

Журналістам вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний із родиною віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

І Будинок профспілок – це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин чи без отримала одна й та сама компанія.