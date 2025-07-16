САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо

$41.820.01
48.800.09
ukenru
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Ексклюзив
14:51 • 5038 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
13:16 • 32988 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
12:12 • 28602 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 48708 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 72143 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
16 липня, 07:08 • 82605 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 90616 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 213085 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 240649 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 245032 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
55%
744мм
Популярнi новини
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі16 липня, 06:00 • 78421 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 105703 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
16 липня, 08:23 • 64829 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 66631 перегляди
Завершення російсько-української війни: Китай назвав "єдиний життєздатний варіант"10:55 • 44292 перегляди
Публікації
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються13:16 • 33011 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування11:57 • 34099 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 213094 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 131577 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 134317 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Шмигаль Денис Анатолійович
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаїв
Харків
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 66910 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 105971 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 68203 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 84648 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 112357 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
M113
Coca-Cola
ATACMS
Ґардіан

САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, викладеними у ЗМІ, щодо ймовірних неправомірних дій віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної. Розслідування стосується можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує Стефанішина, зокрема щодо управління Будинком профспілок.

САП відкрила провадження щодо Стефанішиної: що відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, які викладені в ЗМІ щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває 

- повідомила Постолюк.

Доповнення

Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.

Діяльність АРМА привернула увагу УП в березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме "знаковим (як зазначають на офіційному сайті) для столиці об'єктом" – Будинком профспілок на Майдані Незалежності.

Журналістам вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний із родиною віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

І Будинок профспілок – це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин чи без отримала одна й та сама компанія.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9