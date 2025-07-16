Умєров підсумував дворічну роботу на посаді очільника Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про цілі і здобуті результати на посаді упродовж 2 років. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Два роки тому Президент України Володимир Зеленський, заручившись підтримкою парламенту, призначив мене на посаду Міністра оборони. Для мене — це найбільша честь у житті.

Бути відповідальним за оборону країни, яка щодня бореться за свободу, — це безпрецедентний виклик.

Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися. Я дякую нашим воїнам за цю стійкість", - написав Умєров.

На посаді Міністра моїм пріоритетом були шість ключових напрямів:

1. Оборонне планування

2. Оборонні закупівлі

3. Розвиток оборонно-промислового комплексу

4. Оборонні технології або MilTech

5. Цифровізація Сил оборони

6. Міжнародна технічна допомога

Спільно з Генеральним штабом ми визначили стратегічні цілі, які залишаються актуальними і сьогодні:

1. Стабілізувати лінію фронту

2. Захистити небо та українські міста

3. Знижувати спроможності ворога — в тилу та вглиб території ворога.

Що вдалося реалізувати разом із командою за ці два роки.

Оборонне планування

Разом із Генштабом ми системно планували кожну операцію — в умовах повної секретності. Це дозволило забезпечити раптовість і досягти результатів. Яскравий приклад — Курська операція.

Ми зупинили ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі. Вперше з початку війни спланували потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновили ключові документи — План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами.

Окремий фокус — далекобійні удари. Створено Центр планування, який об’єднав усі сили для ударів по тилу ворога.

Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план.

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Оборонні закупівлі

Ми отримали у спадок систему закупівель, не пристосовану до війни. Ми зробили її швидкою, гнучкою й підконтрольною.

Перезапустили Агенцію оборонних закупівель і створили DOT — Державного оператора тилу. Обидві структури сьогодні працюють автономно, із професійними командами та незалежними радами.

Лише за рік відкриті й конкурентні закупівлі DOT дозволили зекономити понад 15 млрд грн — без втрати якості.

Цифровізація закупівель — окремий напрям. Системи DOT-Chain і DOT-Chain Defence скоротили час постачання вчетверо. І ми вже масштабуємо їх на нові напрями: від амуніції до техніки.

Розвиток нашої оборонки

За два роки ми інвестували понад $20 млрд у власне виробництво. І це дало результат — галузь зросла в 35 разів: з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році.

Майже 40% потреб фронту забезпечуємо самі. 95% дронів — українські. Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії — утричі.

Вперше наші партнери напряму профінансували українське виробництво — ми називаємо це Данською моделлю. Загалом залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій.

Ми вже перейшли до спільного виробництва зброї: відкриваємо заводи разом із союзниками — в Україні та країнах Рамштайну. Реалізували 21 проєкт, ще 10 проєктів — у роботі.

Працюємо над програмою Defence City — зі спеціальними умовами для ОПК: податкові та митні пільги, спрощення процедур, пришвидшення дозволів. Це новий етап розвитку галузі.

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Міжнародна допомога

У 2025 році обсяг безпекової допомоги сягнув $43 млрд — це рекорд із 2022 року.

Стратегічне рішення було ухвалено на саміті НАТО в Гаазі: вперше офіційно закріплено, що підтримка України є частиною оборонних витрат країн-членів.

Формат "Рамштайн" продовжує залишатися головною платформою координації міжнародної допомоги. Провели 14 засідань, залучили понад 50 країн та маємо 10 діючих коаліцій спроможностей.

Головний пріоритет — наші люди

Мобілізація триває, попри спроби ворога дестабілізувати ситуацію. Запущено систему рекрутингу — понад 50 Центрів у великих містах, щоб люди могли самостійно обирати підрозділ і посаду.

Запустили контракт для молоді 18–24 та програму для рекрутингу іноземців. Оновили програму базової загальновійськової підготовки.

Наші полонені. Повернули додому понад 6000 хлопців і дівчат. Також понад 6000 тіл наших полеглих воїнів. І продовжимо працювати, щоб повернути кожного.

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Цифровізація армії

З 2023 року ми створювали нову цифрову екосистему війська.

Армія+, Резерв+ і DELTA— три цифрові платформи, для військових, військовозобов’язаних і планування бойових операцій, які змінили систему зсередини.

Понад 830 тисяч військових щодня використовують Армія+ для подачі рапортів, переводу між частинами, онлайн-навчання та програми лояльності.

Резерв+ став платформою, де 4,5 млн військовозобов’язаних можуть зручно отримати електронний військово-обліковий документ, згенерувати направлення на ВЛК, оформити відстрочку, знайти посаду у війську.

DELTA — це найбільша бойова система, що обʼєднує понад 120 тисяч користувачів, сотні підрозділів та надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації спільних дій зі знищення ворога.

Це лише частина з того, що вдалося. Але головне — ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде.

Дякую Президенту, колегам з Уряду, команді Міністерства оборони, Головнокомандувачу, Голові ДССТ, Начальнику ГУР, народним депутатам, всім нашим комбригам та комбатам, і найважливіше — всім нашим воїнам та їхнім родинам. За те, що щодня боремось за нашу перемогу і здобуваємо її", — зауважив Рустем Умєров.

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