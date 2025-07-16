Клименко відмовився очолити Міноборони, Шмигаль може стати новим міністром - нардеп Гончаренко
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відмовився замінити Рустема Умєрова на посаді міністра оборони. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після відмови Клименка розглядається кандидатура Дениса Шмигаля.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відмовився замінити Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України. Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
За словами нардепа, після того, як Клименко відмовився переходити з МВС у Міноборони, була запропонована кандидатура Дениса Шмигаля.
По Міністру Оборони із цікавого: декілька разів говорили з Ігорем Клименко, щоб він очолив. Він - відмовився. І вже потім вирішили Шмигаля
Контекст
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади. Це відбулось на тлі перестановок у Кабінеті міністрів.
Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява Дениса Шмигаля про звільнення з посади прем'єр-міністра України, надійшла до українського парламенту.
Також УНН повідомляв, що президент Володимир Зеленський натякав на можливе призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони України.