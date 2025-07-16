Клименко відмовився очолити Міноборони, Шмигаль може стати новим міністром - нардеп Гончаренко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відмовився замінити Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України. Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, після того, як Клименко відмовився переходити з МВС у Міноборони, була запропонована кандидатура Дениса Шмигаля.

По Міністру Оборони із цікавого: декілька разів говорили з Ігорем Клименко, щоб він очолив. Він - відмовився. І вже потім вирішили Шмигаля – написав Гончаренко.

Контекст

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади. Це відбулось на тлі перестановок у Кабінеті міністрів.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява Дениса Шмигаля про звільнення з посади прем'єр-міністра України, надійшла до українського парламенту.

Також УНН повідомляв, що президент Володимир Зеленський натякав на можливе призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони України.