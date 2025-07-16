Клименко отказался возглавить Минобороны, Шмыгаль может стать новым министром - нардеп Гончаренко
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко отказался заменить Рустема Умерова на посту министра обороны. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что после отказа Клименко рассматривается кандидатура Дениса Шмыгаля.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отказался заменить Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
По словам нардепа, после того, как Клименко отказался переходить из МВД в Минобороны, была предложена кандидатура Дениса Шмыгаля.
По Министру Обороны из интересного: несколько раз говорили с Игорем Клименко, чтобы он возглавил. Он - отказался. И уже потом решили Шмыгаля
Контекст
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности. Это произошло на фоне перестановок в Кабинете министров.
Позже председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление Дениса Шмыгаля об увольнении с должности премьер-министра Украины поступило в украинский парламент.
Также УНН сообщал, что президент Владимир Зеленский намекал на возможное назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины.