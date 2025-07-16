Клименко отказался возглавить Минобороны, Шмыгаль может стать новым министром - нардеп Гончаренко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отказался заменить Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, после того, как Клименко отказался переходить из МВД в Минобороны, была предложена кандидатура Дениса Шмыгаля.

По Министру Обороны из интересного: несколько раз говорили с Игорем Клименко, чтобы он возглавил. Он - отказался. И уже потом решили Шмыгаля – написал Гончаренко.

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности. Это произошло на фоне перестановок в Кабинете министров.

Позже председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление Дениса Шмыгаля об увольнении с должности премьер-министра Украины поступило в украинский парламент.

Также УНН сообщал, что президент Владимир Зеленский намекал на возможное назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины.