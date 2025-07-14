“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський натякнув на призначення чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони замість Рустем Умєрова, додавши, що колосальний досвід Шмигаля буде корисним на цій посади. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепремʼєр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів.