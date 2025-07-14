“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський натякнув на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони, зазначивши, що його досвід буде корисним на цій посаді. Юлії Свириденко запропоновано очолити уряд України.
Президент України Володимир Зеленський натякнув на призначення чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони замість Рустем Умєрова, додавши, що колосальний досвід Шмигаля буде корисним на цій посади. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепремʼєр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України
Президент наголосив, що важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолить український уряд, незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів.