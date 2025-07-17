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«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов

Киев • УНН

 • 13224 просмотра

55-летняя Дженнифер Лопес во время европейского тура заявила, что больше не планирует выходить замуж. Она была замужем четыре раза, последний брак с Беном Аффлеком распался в августе 2024 года.

«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов

После четырех неудачных браков 55-летняя голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес дала понять, что больше не планирует идти под венец. Во время европейского тура звезда ответила фанату, который предложил ей выйти замуж: "Я пробовала это несколько раз… Думаю, с этим я закончила".

Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

Как передает издание, выступая на сцене своего тура "Up All Night" по Европе, певица ответила на плакат фанатов с надписью: "Джей Ло, выходи за меня замуж?".

Думаю, с этим я закончила. Я пробовала это несколько раз

- пошутила она.

Дополнение

55-летняя Лопес была впервые замужем за 51-летним актером Оджани Ноа с 1997 по 1998 год. Затем актриса вышла замуж за 55-летнего Криса Джадда в 2001 году, с которым развелась в 2003 году.

Ее самый долгий брак длился 10 лет, с 2004 по 2014 год, с певцом Марком Энтони, с которым у нее есть 17-летние близнецы.

Сейчас он женат в четвертый раз, его нынешней женой является 26-летняя Надя Феррейра. Однако Энтони в начале этого года признался Page Six, что он "не тот, кого стоит спрашивать о ключе к успешному браку".

Со временем Лопес вышла замуж за своего четвертого мужа, Бена Аффлека, в 2022 году, а в августе 2024 года они тихо разошлись.

Помимо четырех браков, Лопес ранее была помолвлена со звездой бейсбола Алексом Родригесом, и их отношения длились с 2017 по 2021 год.

Помимо четырех браков, Лопес ранее была помолвлена со звездой бейсбола Алексом Родригесом, и их отношения длились с 2017 по 2021 год.

На прошлой неделе Лопес начала европейскую часть своего тура и заявила, что чувствует себя "лучше, чем… когда-либо".

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов02.05.25, 21:47 • 50117 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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