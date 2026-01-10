Киеву вернули свет и постепенно переводят на плановые графики - Минэнерго

В Киеве по состоянию на вечер субботы, 10 января, возобновили электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Он отметил, что энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.

По его словам, несмотря на последствия массированных атак РФ и непогоду, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Как говорит заместитель главы Минэнерго, балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов – собственной генерации, импорта электроэнергии, а также вынужденных мер по ограничению потребления.

В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи – из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей