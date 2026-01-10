Киеву вернули свет и постепенно переводят на плановые графики - Минэнерго
Киев • УНН
По состоянию на вечер 10 января в Киеве возобновили электроснабжение для всех потребителей, город возвращается к плановым графикам отключений. Энергетики стабилизируют энергосистему, несмотря на последствия атак РФ и непогоду.
В Киеве по состоянию на вечер субботы, 10 января, возобновили электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, пишет УНН.
Он отметил, что энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.
По его словам, несмотря на последствия массированных атак РФ и непогоду, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).
Как говорит заместитель главы Минэнерго, балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов – собственной генерации, импорта электроэнергии, а также вынужденных мер по ограничению потребления.
В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи – из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей
Также он добавил, что после очередной ночной атаки РФ, сложной остается ситуация в Днепропетровской области. Сейчас в регионе обесточены 53 тысячи абонентов.
В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам за сегодня удалось запитать более 40 тысяч потребителей.
Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения
Также Николай Колесник подчеркнул, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. В частности, ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к тому, что произошли обрывы линий электропередач и дополнительные обесточивания.
По его словам, по состоянию на 16:00 из-за сложных погодных условий без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях. Больше всего – в Киевской и Черниговской.
