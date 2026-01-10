Система теплоснабжения запущена: Свириденко заявила, что в Киеве и области сегодня ожидают полную подачу тепла

Система теплоснабжения запущена, идет поэтапный запуск подачи непосредственно в дома. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что полную подачу тепла в Киеве и области "ожидаем уже сегодня", передает УНН.

Работаем над восстановлением энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области. Теплоснабжение. По состоянию на сейчас система теплоснабжения запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, идет поэтапный запуск подачи непосредственно в дома. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня - сообщила Свириденко.

По ее словам, ситуация с электроэнергией остается более сложной.

Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов - добавила премьер.

По ее словам, продолжаются работы, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии.

Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня. По области тоже продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов. Ожидаем, что люди получат свет в домах уже до конца этих суток - резюмировала Свириденко.

Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением