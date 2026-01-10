Систему теплопостачання запущено: Свириденко заявила, що у Києві та області сьогодні очікують повну подачу тепла
Київ • УНН
Систему теплопостачання запущено, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що повну подачу тепла у Києві та області "очікуємо вже сьогодні", передає УНН.
Працюємо над відновленням енергопостачання для мешканців столиці та Київської області. Теплопостачання. Станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні
Додамо
За її словами, ситуація з електроенергією залишається складнішою.
Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів
За її словами, тривають роботи, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії.
Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня. По області теж тривають відновлювальні роботи. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисячі домівок. Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби
