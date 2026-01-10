$42.990.00
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 7444 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 7024 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 12266 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 21132 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 40910 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 35529 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35002 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28816 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22680 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Систему теплопостачання запущено: Свириденко заявила, що у Києві та області сьогодні очікують повну подачу тепла

Київ • УНН

 46 перегляди

Систему теплопостачання запущено, триває поетапний запуск постачання в оселі. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що повну подачу тепла в Києві та області очікують вже сьогодні.

Систему теплопостачання запущено: Свириденко заявила, що у Києві та області сьогодні очікують повну подачу тепла

Систему теплопостачання запущено, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що повну подачу тепла у Києві та області "очікуємо вже сьогодні", передає УНН.

Працюємо над відновленням енергопостачання для мешканців столиці та Київської області. Теплопостачання. Станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні 

- повідомила Свириденко.

Додамо

За її словами, ситуація з електроенергією залишається складнішою.

Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів 

- додала прем'єрка.

За її словами, тривають роботи, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії.

Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня. По області теж тривають відновлювальні роботи. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисячі домівок. Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби 

- резюмувала Свириденко.

Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10.01.26, 12:56 • 466 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Київ