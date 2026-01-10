Києву повернули світло і поступово переводять на планові графіки - Міненерго

У Києві станом на вечір суботи, 10 січня, відновили електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише УНН.

Він зазначив, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

За його словами, попри наслідки масованих атак рф та непогоду, енергосистема України залишається об'єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Як каже заступник глави Міненерго, балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії, а також вимушених заходів з обмеження споживання.

У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів