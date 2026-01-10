Києву повернули світло і поступово переводять на планові графіки - Міненерго

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 11024 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 19616 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 21231 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 19824 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 20912 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 28905 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 51182 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38073 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37327 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30395 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:48 • 99516 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink

Києву повернули світло і поступово переводять на планові графіки - Міненерго

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Станом на вечір 10 січня у Києві відновили електропостачання для всіх споживачів, місто повертається до планових графіків відключень. Енергетики стабілізують енергосистему, попри наслідки атак рф та негоду.

Києву повернули світло і поступово переводять на планові графіки - Міненерго

У Києві станом на вечір суботи, 10 січня, відновили електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

За його словами, попри наслідки масованих атак рф та непогоду, енергосистема України залишається об'єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Як каже заступник глави Міненерго, балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії, а також вимушених заходів з обмеження споживання.

У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів

- сказав Колісник.

Також він додав, що після чергової нічної атаки РФ, складною залишається ситуація у Дніпропетровській області. Наразі в регіоні знеструмлені 53 тисячі абонентів.

Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10.01.26, 17:20 • 2428 переглядiв

Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам за сьогодні вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення

- сказав заступник глави Міненерго.

Також Микола Колісник наголосив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Зокрема, крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до того, що сталися обриви ліній електропередач та додаткові знеструмлення.

За його словами, станом на 16:00 через складні погодні умови без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях. Найбільше - у Київській та Чернігівській.

Систему теплопостачання запущено: Свириденко заявила, що у Києві та області сьогодні очікують повну подачу тепла10.01.26, 13:08 • 3548 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Донецька область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Європа
Україна
Київ