Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 7016 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 14589 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 16908 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 16158 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 18244 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 26437 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 47199 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37179 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36348 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29727 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.8м/с
73%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 39342 просмотра
Нью-Йорк подал в суд на администрацию Трампа из-за остановки строительства ветряных электростанций10 января, 06:21 • 4878 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 10352 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48 • 15810 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 10411 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 30091 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 76812 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 104103 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 76312 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 97702 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кирилл Буданов
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 452 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 2856 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 67052 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 68798 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 89595 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post
BFM TV

Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости. В Киеве работает почти 1300 пунктов, по стране развернуто 6908, еще 2703 — в резерве.

Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, предусмотреть источники резервного питания и горючее для их работы, средства связи и другое необходимое оборудование. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Проверили работу пунктов несокрушимости на левом берегу Киева и в Киевской области", - сообщила Свириденко.

В целом, по ее словам, в столице работает почти 1 300 пунктов, их обеспечивают органы власти, ГСЧС, Нацполиция и предприниматели. По стране их развернуто 6 908 несокрушимости, еще 2 703 — в резерве.

"Дополнительное решение – Вагоны несокрушимости от Укрзализныци, первые семь сегодня заработали в Киевской области для помощи людям после вражеских атак. Здесь есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев. Один вагон может одновременно принять около 40 человек. В общей сложности переоборудовано 100 таких пассажирских вагонов из нерабочего парка", - сообщила Свириденко.

Система теплоснабжения запущена: Свириденко заявила, что в Киеве и области сегодня ожидают полную подачу тепла10.01.26, 13:08 • 2518 просмотров

Она также отметила, что ОВА совместно с органами местной власти должны максимально разворачивать дополнительные пункты — не только в столице, но и по всей стране в условиях ухудшения погоды и низких температур. "Привлекаем к этому ресурсы крупных государственных предприятий и банков. Благодарна украинскому бизнесу, который активно включается и дает возможность людям зарядиться и обогреться в своих помещениях. Найти ближайший к вам пункт несокрушимости вы можете в приложении Дія", - проинформировала Свириденко.

Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10.01.26, 12:56 • 10528 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Морозы в Украине
Животные
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Киевская область
Старлинк
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев