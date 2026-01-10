Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, предусмотреть источники резервного питания и горючее для их работы, средства связи и другое необходимое оборудование. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Проверили работу пунктов несокрушимости на левом берегу Киева и в Киевской области", - сообщила Свириденко.

В целом, по ее словам, в столице работает почти 1 300 пунктов, их обеспечивают органы власти, ГСЧС, Нацполиция и предприниматели. По стране их развернуто 6 908 несокрушимости, еще 2 703 — в резерве.

"Дополнительное решение – Вагоны несокрушимости от Укрзализныци, первые семь сегодня заработали в Киевской области для помощи людям после вражеских атак. Здесь есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев. Один вагон может одновременно принять около 40 человек. В общей сложности переоборудовано 100 таких пассажирских вагонов из нерабочего парка", - сообщила Свириденко.

Она также отметила, что ОВА совместно с органами местной власти должны максимально разворачивать дополнительные пункты — не только в столице, но и по всей стране в условиях ухудшения погоды и низких температур. "Привлекаем к этому ресурсы крупных государственных предприятий и банков. Благодарна украинскому бизнесу, который активно включается и дает возможность людям зарядиться и обогреться в своих помещениях. Найти ближайший к вам пункт несокрушимости вы можете в приложении Дія", - проинформировала Свириденко.

