Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики: Зеленский о докладе Буданова

11:45 • 4596 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 11942 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 14563 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 14059 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 16697 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 25350 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 45604 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36807 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35975 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29473 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 17408 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 35964 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 7594 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48 • 14072 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 7300 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 28693 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 75269 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 102687 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 75038 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 96504 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 1556 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 66407 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 68260 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 89098 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 107184 просмотра
Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики: Зеленский о докладе Буданова

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад руководителя ОП Кирилла Буданова, обсудив санкционную политику, дипломатический трек и внутренние задачи. Отмечено сохранение и усиление давления на Россию.

Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики: Зеленский о докладе Буданова

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова, во время которого обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики, дипломатического трека и первоочередные задачи внутренней политики. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", - говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул усиление санкционного инструментария.

"Кирилл доложил по части встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!", – добавил Зеленский.

Новые операции согласованы: Зеленский встретился с и.о. главы СБУ Хмарой10.01.26, 15:20 • 906 просмотров

Ольга Розгон

Политика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский