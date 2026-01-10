Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики: Зеленский о докладе Буданова

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова, во время которого обсудили приоритеты работы Офиса Президента, в частности вопросы санкционной политики, дипломатического трека и первоочередные задачи внутренней политики. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", - говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул усиление санкционного инструментария.

"Кирилл доложил по части встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!", – добавил Зеленский.

