11:45 • 9672 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений 10 января 2026

Киев • УНН

 • 206 просмотра

11 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 11 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- добавили в Укрэнерго.

Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко10.01.26, 17:20 • 1628 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина