10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
США нанесли массированные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

США провели масштабную военную операцию "Удар ястреба" против ИГИЛ в Сирии 10 января 2026 года. Более 20 самолетов выпустили 90 боеприпасов по 35 целям в ответ на нападение на американских военных.

США нанесли массированные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об осуществлении масштабной военной операции против группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Атаки, санкционированные президентом Дональдом Трампом в субботу, 10 января 2026 года, стали частью операции под названием "Удар ястреба" (Hawkeye Strike). Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным командования, удары стали прямым ответом на нападение боевиков ИГ на американских военнослужащих, которое произошло 13 декабря прошлого года. В ходе операции ВВС США и союзников задействовали более 20 самолетов, которые выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям.

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия10.01.26, 00:58 • 3684 просмотра

Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались избежать возмездия

- говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.

Цель и последствия

Основными целями стали тренировочные лагеря, склады оружия и центры управления террористической группировки. В командовании США подчеркнули, что операция направлена на защиту американских и союзных сил в регионе, а также на полное искоренение остатков террористической сети. Точные локации ударов и информация о количестве погибших боевиков пока не разглашаются из соображений безопасности. 

Сирийская армия начала зачистку курдских районов Алеппо после провала перемирия10.01.26, 22:54 • 1064 просмотра

Степан Гафтко

