США нанесли массированные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об осуществлении масштабной военной операции против группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Атаки, санкционированные президентом Дональдом Трампом в субботу, 10 января 2026 года, стали частью операции под названием "Удар ястреба" (Hawkeye Strike). Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным командования, удары стали прямым ответом на нападение боевиков ИГ на американских военнослужащих, которое произошло 13 декабря прошлого года. В ходе операции ВВС США и союзников задействовали более 20 самолетов, которые выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям.

Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались избежать возмездия - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.

Цель и последствия

Основными целями стали тренировочные лагеря, склады оружия и центры управления террористической группировки. В командовании США подчеркнули, что операция направлена на защиту американских и союзных сил в регионе, а также на полное искоренение остатков террористической сети. Точные локации ударов и информация о количестве погибших боевиков пока не разглашаются из соображений безопасности.

