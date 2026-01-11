США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 13367 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 25234 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 25683 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 23733 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 23620 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 30565 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 53606 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38670 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38031 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30828 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1м/с
84%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран10 січня, 12:57 • 6266 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 12126 перегляди
Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами 10 січня, 13:41 • 5254 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 10716 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 6200 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 34883 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 82301 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 108985 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 80488 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 101587 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 6236 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 12142 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69116 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70655 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91353 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Дипломатка
Truth Social

США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

США здійснили масштабну військову операцію "Удар яструба" проти ІДІЛ у Сирії 10 січня 2026 року. Понад 20 літаків випустили 90 боєприпасів по 35 цілях у відповідь на напад на американських військових.

США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії

Центральне командування збройних сил США повідомило про здійснення масштабної військової операції проти угруповання "Ісламська держава" на території Сирії. Атаки, санкціоновані президентом Дональдом Трампом у суботу, 10 січня 2026 року, стали частиною операції під назвою "Удар яструба" (Hawkeye Strike). Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними командування, удари стали прямою відповіддю на напад бойовиків ІД на американських військовослужбовців, який стався 13 грудня минулого року. У ході операції ВПС США та союзників задіяли понад 20 літаків, які випустили понад 90 високоточних боєприпасів по більш ніж 35 цілях.

Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я10.01.26, 00:58 • 3684 перегляди

Наш посил залишається жорстким: якщо ви заподієте шкоду нашим бійцям, ми знайдемо вас і знищимо в будь-якій точці світу, як би ви не намагалися уникнути відплати

- йдеться у заяві командування, опублікованій у соцмережі X.

Мета та наслідки

Основними цілями стали тренувальні табори, склади зброї та центри управління терористичного угруповання. У командуванні США підкреслили, що операція спрямована на захист американських і союзних сил у регіоні, а також на повне викорінення залишків терористичної мережі. Точні локації ударів та інформація про кількість загиблих бойовиків наразі не розголошуються з міркувань безпеки. 

Сирійська армія розпочала зачистку курдських районів Алеппо після провалу перемир'я10.01.26, 22:54 • 1064 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Повітряні сили США
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки