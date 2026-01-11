США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії

Центральне командування збройних сил США повідомило про здійснення масштабної військової операції проти угруповання "Ісламська держава" на території Сирії. Атаки, санкціоновані президентом Дональдом Трампом у суботу, 10 січня 2026 року, стали частиною операції під назвою "Удар яструба" (Hawkeye Strike). Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними командування, удари стали прямою відповіддю на напад бойовиків ІД на американських військовослужбовців, який стався 13 грудня минулого року. У ході операції ВПС США та союзників задіяли понад 20 літаків, які випустили понад 90 високоточних боєприпасів по більш ніж 35 цілях.

Наш посил залишається жорстким: якщо ви заподієте шкоду нашим бійцям, ми знайдемо вас і знищимо в будь-якій точці світу, як би ви не намагалися уникнути відплати - йдеться у заяві командування, опублікованій у соцмережі X.

Мета та наслідки

Основними цілями стали тренувальні табори, склади зброї та центри управління терористичного угруповання. У командуванні США підкреслили, що операція спрямована на захист американських і союзних сил у регіоні, а також на повне викорінення залишків терористичної мережі. Точні локації ударів та інформація про кількість загиблих бойовиків наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

