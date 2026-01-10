Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я

У п’ятницю сирійська армія оголосила про початок військової операції з очищення району Шейх-Максуд в Алеппо. Це сталося після того, як курдські Сирійські демократичні сили (SDF) відхилили ультиматум уряду президента Ахмеда аш-Шараа щодо повної евакуації бійців на північний схід країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Міністерство оборони Сирії встановило крайній термін виведення військ - до 9:00 п'ятниці, пообіцявши надати автобуси для перевезення бійців. Проте курдські ради районів Шейх-Максуд та Ашрафія назвали вимогу уряду "закликом до капітуляції" та заявили про намір захищати свої території. Одразу після закінчення терміну дії ультиматуму армія відновила інтенсивні обстріли та розпочала наземний штурм.

Через ескалацію понад 140 000 мирних мешканців покинули свої домівки, більшість із них прямує до району Афрін. За офіційними даними, щонайменше дев'ять цивільних загинули, понад 50 отримали поранення. Військові оголосили Шейх-Максуд "закритою військовою зоною" та запровадили повну комендантську годину.

Сирійська армія вже заявила про встановлення контролю над сусідніми районами Ашрафія та Бані-Зейд. Представники SDF звинуватили урядові сили у воєнних злочинах, зокрема в ударах по лікарні "Осман". Міноборони Сирії заперечило цю інформацію, стверджуючи, що об'єкт використовувався як склад зброї.

Ми будемо захищати наші райони, попри заклики до здачі, які надходять від центральної влади