Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я
Київ • УНН
Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо, зокрема Шейх-Максуд, після відхилення ультиматуму про евакуацію. Понад 140 тисяч мирних жителів покинули свої домівки, є загиблі та поранені.
У п’ятницю сирійська армія оголосила про початок військової операції з очищення району Шейх-Максуд в Алеппо. Це сталося після того, як курдські Сирійські демократичні сили (SDF) відхилили ультиматум уряду президента Ахмеда аш-Шараа щодо повної евакуації бійців на північний схід країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністерство оборони Сирії встановило крайній термін виведення військ - до 9:00 п'ятниці, пообіцявши надати автобуси для перевезення бійців. Проте курдські ради районів Шейх-Максуд та Ашрафія назвали вимогу уряду "закликом до капітуляції" та заявили про намір захищати свої території. Одразу після закінчення терміну дії ультиматуму армія відновила інтенсивні обстріли та розпочала наземний штурм.
Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії04.01.26, 01:31 • 10486 переглядiв
Через ескалацію понад 140 000 мирних мешканців покинули свої домівки, більшість із них прямує до району Афрін. За офіційними даними, щонайменше дев'ять цивільних загинули, понад 50 отримали поранення. Військові оголосили Шейх-Максуд "закритою військовою зоною" та запровадили повну комендантську годину.
Бойові дії та звинувачення
Сирійська армія вже заявила про встановлення контролю над сусідніми районами Ашрафія та Бані-Зейд. Представники SDF звинуватили урядові сили у воєнних злочинах, зокрема в ударах по лікарні "Осман". Міноборони Сирії заперечило цю інформацію, стверджуючи, що об'єкт використовувався як склад зброї.
Ми будемо захищати наші райони, попри заклики до здачі, які надходять від центральної влади
Командування армії наголошує, що мета операції - повне підпорядкування міста державним інституціям згідно з домовленостями про інтеграцію, досягнутими раніше. Наразі Шейх-Максуд залишається останнім великим анклавом Алеппо, який не перебуває під повним контролем уряду.
Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів05.01.26, 00:11 • 4076 переглядiв