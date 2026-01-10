$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
9 січня, 13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо, зокрема Шейх-Максуд, після відхилення ультиматуму про евакуацію. Понад 140 тисяч мирних жителів покинули свої домівки, є загиблі та поранені.

Сирійська армія розпочала штурм курдських районів Алеппо після зриву перемир’я
Фото: Reuters

У п’ятницю сирійська армія оголосила про початок військової операції з очищення району Шейх-Максуд в Алеппо. Це сталося після того, як курдські Сирійські демократичні сили (SDF) відхилили ультиматум уряду президента Ахмеда аш-Шараа щодо повної евакуації бійців на північний схід країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Сирії встановило крайній термін виведення військ - до 9:00 п'ятниці, пообіцявши надати автобуси для перевезення бійців. Проте курдські ради районів Шейх-Максуд та Ашрафія назвали вимогу уряду "закликом до капітуляції" та заявили про намір захищати свої території. Одразу після закінчення терміну дії ультиматуму армія відновила інтенсивні обстріли та розпочала наземний штурм.

Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії04.01.26, 01:31 • 10486 переглядiв

Через ескалацію понад 140 000 мирних мешканців покинули свої домівки, більшість із них прямує до району Афрін. За офіційними даними, щонайменше дев'ять цивільних загинули, понад 50 отримали поранення. Військові оголосили Шейх-Максуд "закритою військовою зоною" та запровадили повну комендантську годину.

Бойові дії та звинувачення

Сирійська армія вже заявила про встановлення контролю над сусідніми районами Ашрафія та Бані-Зейд. Представники SDF звинуватили урядові сили у воєнних злочинах, зокрема в ударах по лікарні "Осман". Міноборони Сирії заперечило цю інформацію, стверджуючи, що об'єкт використовувався як склад зброї.

Ми будемо захищати наші райони, попри заклики до здачі, які надходять від центральної влади

- йдеться у заяві курдських рад Алеппо.

Командування армії наголошує, що мета операції - повне підпорядкування міста державним інституціям згідно з домовленостями про інтеграцію, досягнутими раніше. Наразі Шейх-Максуд залишається останнім великим анклавом Алеппо, який не перебуває під повним контролем уряду. 

Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів05.01.26, 00:11 • 4076 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Сирія