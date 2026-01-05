$42.170.00
4 січня, 15:52 • 12710 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 20375 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 44211 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 30686 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 43524 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52360 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57972 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55694 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51005 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66132 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Зустріч у Дамаску між представниками тимчасового уряду Сирії та керівництвом SDF щодо об'єднання курдських формувань з національною армією не принесла відчутних результатів. Сторони не дійшли згоди щодо формату інтеграції, але домовилися продовжити консультації.

Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів
Фото: AP

У неділю, 4 січня, у Дамаску відбулася зустріч між представниками тимчасового уряду Сирії та керівництвом Сирійських демократичних сил (SDF). Сторони обговорювали механізм об’єднання курдських формувань із національною армією, проте, за повідомленнями державних ЗМІ, "відчутних результатів" досягнуто не було, пише УНН.

Деталі

Згідно з угодою, підписаною у березні 2025 року під егідою тимчасового президента Ахмада аш-Шараа, SDF мали увійти до складу збройних сил країни до кінця року. Головним каменем спотикання залишається формат інтеграції:

Позиція SDF: збереження підрозділів як єдиної структури у складі армії.

Позиція Дамаска: розформування курдських загонів та індивідуальне поглинання їхніх бійців регулярними частинами.

Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії04.01.26, 01:31 • 9552 перегляди

Хід переговорів

Делегацію SDF на переговорах очолював головнокомандувач Мазлум Абді. Після завершення зустрічі представники курдських сил заявили, що деталі обговорення оприлюднять пізніше. Водночас державне телебачення Сирії наголосило, що прогресу, який би прискорив виконання угоди, наразі немає.

SDF, які підтримуються США і контролюють північний схід країни, налічують десятки тисяч досвідчених бійців. Їхнє включення до складу армії вважається ключовим етапом стабілізації Сирії після зміни влади. Сторони домовилися продовжити консультації найближчим часом. 

Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів04.01.26, 04:31 • 11397 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дамаск
Сирія
Сполучені Штати Америки