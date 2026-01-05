Переговори про інтеграцію курдських загонів до армії Сирії завершилися без результатів
Київ • УНН
Зустріч у Дамаску між представниками тимчасового уряду Сирії та керівництвом SDF щодо об'єднання курдських формувань з національною армією не принесла відчутних результатів. Сторони не дійшли згоди щодо формату інтеграції, але домовилися продовжити консультації.
У неділю, 4 січня, у Дамаску відбулася зустріч між представниками тимчасового уряду Сирії та керівництвом Сирійських демократичних сил (SDF). Сторони обговорювали механізм об’єднання курдських формувань із національною армією, проте, за повідомленнями державних ЗМІ, "відчутних результатів" досягнуто не було, пише УНН.
Деталі
Згідно з угодою, підписаною у березні 2025 року під егідою тимчасового президента Ахмада аш-Шараа, SDF мали увійти до складу збройних сил країни до кінця року. Головним каменем спотикання залишається формат інтеграції:
Позиція SDF: збереження підрозділів як єдиної структури у складі армії.
Позиція Дамаска: розформування курдських загонів та індивідуальне поглинання їхніх бійців регулярними частинами.
Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії04.01.26, 01:31 • 9552 перегляди
Хід переговорів
Делегацію SDF на переговорах очолював головнокомандувач Мазлум Абді. Після завершення зустрічі представники курдських сил заявили, що деталі обговорення оприлюднять пізніше. Водночас державне телебачення Сирії наголосило, що прогресу, який би прискорив виконання угоди, наразі немає.
SDF, які підтримуються США і контролюють північний схід країни, налічують десятки тисяч досвідчених бійців. Їхнє включення до складу армії вважається ключовим етапом стабілізації Сирії після зміни влади. Сторони домовилися продовжити консультації найближчим часом.
Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів04.01.26, 04:31 • 11397 переглядiв