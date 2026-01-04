Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів

$42.170.00
3 січня, 19:16 • 10452 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 26784 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 32112 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 34254 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52822 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 74025 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66047 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85803 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47484 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75569 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto3 січня, 16:37 • 24467 перегляди
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту МадуроPhoto3 січня, 16:55 • 6508 перегляди
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права3 січня, 17:17 • 5496 перегляди
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента3 січня, 17:39 • 3362 перегляди
Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"3 січня, 18:33 • 4726 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 67230 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 86115 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98842 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 235388 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166101 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Нью-Йорк
Харків
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино22:58 • 1428 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 59455 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 69320 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 67202 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166101 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Eurofighter Typhoon

Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сирія розпочала введення в обіг нових банкнот, деномінація прибрала два нулі, а портрети Асадів замінили національними символами. Процес обміну старої валюти триватиме 90 днів через спеціальні центри та приватні банки.

Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів
Фото: AP

Сирія офіційно розпочала введення в обіг нових банкнот. Реформа, ініційована президентом Ахмадом аш-Шараа, спрямована на стабілізацію економіки після падіння режиму Башара Асада та спрощення розрахунків. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Влада провела деномінацію, прибравши з номіналу два нулі: відтепер кожні 100 старих фунтів дорівнюють одному новому. Найбільша купюра оновленої серії має номінал 500 фунтів (еквівалент 50 000 старих).

Головною зміною став дизайн - з банкнот повністю зникли портрети Башара Асада та його батька Хафеза. Їх замінили національними символами: зображеннями троянд, пшениці, оливок та апельсинів. За словами президента аш-Шараа, це символізує "відхід від шанування осіб" та початок нової ери.

Процес обміну

Голова Центрального банку Мохлес Назер повідомив, що обмін здійснюється через спеціальні центри та приватні банки. Стара валюта вилучатиметься поступово; на перехідний період відведено 90 днів. Наразі в обмінних пунктах Дамаска курс становить близько 11 800 старих фунтів за один долар США.

Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії04.01.26, 01:31 • 1786 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія