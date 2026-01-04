Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів
Київ • УНН
Сирія розпочала введення в обіг нових банкнот, деномінація прибрала два нулі, а портрети Асадів замінили національними символами. Процес обміну старої валюти триватиме 90 днів через спеціальні центри та приватні банки.
Сирія офіційно розпочала введення в обіг нових банкнот. Реформа, ініційована президентом Ахмадом аш-Шараа, спрямована на стабілізацію економіки після падіння режиму Башара Асада та спрощення розрахунків. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Влада провела деномінацію, прибравши з номіналу два нулі: відтепер кожні 100 старих фунтів дорівнюють одному новому. Найбільша купюра оновленої серії має номінал 500 фунтів (еквівалент 50 000 старих).
Головною зміною став дизайн - з банкнот повністю зникли портрети Башара Асада та його батька Хафеза. Їх замінили національними символами: зображеннями троянд, пшениці, оливок та апельсинів. За словами президента аш-Шараа, це символізує "відхід від шанування осіб" та початок нової ери.
Процес обміну
Голова Центрального банку Мохлес Назер повідомив, що обмін здійснюється через спеціальні центри та приватні банки. Стара валюта вилучатиметься поступово; на перехідний період відведено 90 днів. Наразі в обмінних пунктах Дамаска курс становить близько 11 800 старих фунтів за один долар США.
