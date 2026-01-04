Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов
Киев • УНН
Сирия начала введение в обращение новых банкнот, деноминация убрала два нуля, а портреты Асадов заменили национальными символами. Процесс обмена старой валюты продлится 90 дней через специальные центры и частные банки.
Сирия официально начала введение в обращение новых банкнот. Реформа, инициированная президентом Ахмадом аш-Шараа, направлена на стабилизацию экономики после падения режима Башара Асада и упрощение расчетов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
Власти провели деноминацию, убрав из номинала два нуля: отныне каждые 100 старых фунтов равны одному новому. Самая крупная купюра обновленной серии имеет номинал 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).
Главным изменением стал дизайн - с банкнот полностью исчезли портреты Башара Асада и его отца Хафеза. Их заменили национальными символами: изображениями роз, пшеницы, оливок и апельсинов. По словам президента аш-Шараа, это символизирует "отход от почитания личностей" и начало новой эры.
Процесс обмена
Глава Центрального банка Мохлес Назер сообщил, что обмен осуществляется через специальные центры и частные банки. Старая валюта будет изыматься постепенно; на переходный период отведено 90 дней. Сейчас в обменных пунктах Дамаска курс составляет около 11 800 старых фунтов за один доллар США.
Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии04.01.26, 01:31 • 1778 просмотров