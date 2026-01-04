Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов

$42.170.00
3 января, 19:16 • 10408 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 26690 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 32062 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 34207 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 52785 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74000 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66037 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 85796 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47479 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 75564 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto3 января, 16:37 • 24405 просмотра
"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста МадуроPhoto3 января, 16:55 • 6404 просмотра
В ЕС отреагировали на арест Мадуро: Каллас призвала к сдержанности и соблюдению международного права3 января, 17:17 • 5392 просмотра
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента3 января, 17:39 • 3280 просмотра
Трамп высказался о путине: "Я не в восторге от него, он убивает слишком много людей"3 января, 18:33 • 4590 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 67217 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 86102 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 98827 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 235375 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 166080 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Пэм Бонди
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Нью-Йорк
Харьков
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино22:58 • 1404 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 59449 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 69312 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 67194 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 166083 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун

Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Сирия начала введение в обращение новых банкнот, деноминация убрала два нуля, а портреты Асадов заменили национальными символами. Процесс обмена старой валюты продлится 90 дней через специальные центры и частные банки.

Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов
Фото: AP

Сирия официально начала введение в обращение новых банкнот. Реформа, инициированная президентом Ахмадом аш-Шараа, направлена на стабилизацию экономики после падения режима Башара Асада и упрощение расчетов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Власти провели деноминацию, убрав из номинала два нуля: отныне каждые 100 старых фунтов равны одному новому. Самая крупная купюра обновленной серии имеет номинал 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).

Главным изменением стал дизайн - с банкнот полностью исчезли портреты Башара Асада и его отца Хафеза. Их заменили национальными символами: изображениями роз, пшеницы, оливок и апельсинов. По словам президента аш-Шараа, это символизирует "отход от почитания личностей" и начало новой эры.

Процесс обмена

Глава Центрального банка Мохлес Назер сообщил, что обмен осуществляется через специальные центры и частные банки. Старая валюта будет изыматься постепенно; на переходный период отведено 90 дней. Сейчас в обменных пунктах Дамаска курс составляет около 11 800 старых фунтов за один доллар США.

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии04.01.26, 01:31 • 1778 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Дамаск
Башар Асад
Сирия