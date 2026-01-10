Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия

Фото: Reuters

В пятницу сирийская армия объявила о начале военной операции по зачистке района Шейх-Максуд в Алеппо. Это произошло после того, как курдские Сирийские демократические силы (SDF) отклонили ультиматум правительства президента Ахмеда аш-Шараа о полной эвакуации бойцов на северо-восток страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Сирии установило крайний срок вывода войск — до 9:00 пятницы, пообещав предоставить автобусы для перевозки бойцов. Однако курдские советы районов Шейх-Максуд и Ашрафия назвали требование правительства «призывом к капитуляции» и заявили о намерении защищать свои территории. Сразу после окончания срока действия ультиматума армия возобновила интенсивные обстрелы и начала наземный штурм.

Из-за эскалации более 140 000 мирных жителей покинули свои дома, большинство из них направляется в район Африн. По официальным данным, по меньшей мере девять гражданских погибли, более 50 получили ранения. Военные объявили Шейх-Максуд «закрытой военной зоной» и ввели полный комендантский час.

Боевые действия и обвинения

Сирийская армия уже заявила об установлении контроля над соседними районами Ашрафия и Бани-Зейд. Представители SDF обвинили правительственные силы в военных преступлениях, в частности в ударах по больнице «Осман». Минобороны Сирии опровергло эту информацию, утверждая, что объект использовался как склад оружия.

Мы будем защищать наши районы, несмотря на призывы к сдаче, которые поступают от центральной власти — говорится в заявлении курдских советов Алеппо.

Командование армии подчеркивает, что цель операции — полное подчинение города государственным институтам согласно договоренностям об интеграции, достигнутым ранее. Сейчас Шейх-Максуд остается последним крупным анклавом Алеппо, который не находится под полным контролем правительства.

