США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 13973 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 20323 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 20733 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18435 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18448 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13315 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12996 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9254 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13037 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо, в частности Шейх-Максуд, после отклонения ультиматума об эвакуации. Более 140 тысяч мирных жителей покинули свои дома, есть погибшие и раненые.

Сирийская армия начала штурм курдских районов Алеппо после срыва перемирия
Фото: Reuters

В пятницу сирийская армия объявила о начале военной операции по зачистке района Шейх-Максуд в Алеппо. Это произошло после того, как курдские Сирийские демократические силы (SDF) отклонили ультиматум правительства президента Ахмеда аш-Шараа о полной эвакуации бойцов на северо-восток страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Сирии установило крайний срок вывода войск — до 9:00 пятницы, пообещав предоставить автобусы для перевозки бойцов. Однако курдские советы районов Шейх-Максуд и Ашрафия назвали требование правительства «призывом к капитуляции» и заявили о намерении защищать свои территории. Сразу после окончания срока действия ультиматума армия возобновила интенсивные обстрелы и начала наземный штурм.

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии04.01.26, 01:31 • 10486 просмотров

Из-за эскалации более 140 000 мирных жителей покинули свои дома, большинство из них направляется в район Африн. По официальным данным, по меньшей мере девять гражданских погибли, более 50 получили ранения. Военные объявили Шейх-Максуд «закрытой военной зоной» и ввели полный комендантский час.

Боевые действия и обвинения

Сирийская армия уже заявила об установлении контроля над соседними районами Ашрафия и Бани-Зейд. Представители SDF обвинили правительственные силы в военных преступлениях, в частности в ударах по больнице «Осман». Минобороны Сирии опровергло эту информацию, утверждая, что объект использовался как склад оружия.

Мы будем защищать наши районы, несмотря на призывы к сдаче, которые поступают от центральной власти

— говорится в заявлении курдских советов Алеппо.

Командование армии подчеркивает, что цель операции — полное подчинение города государственным институтам согласно договоренностям об интеграции, достигнутым ранее. Сейчас Шейх-Максуд остается последним крупным анклавом Алеппо, который не находится под полным контролем правительства. 

Переговоры об интеграции курдских отрядов в армию Сирии завершились без результатов05.01.26, 00:11 • 4076 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Сирия