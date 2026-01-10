В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции Дениса Маслова
Киев • УНН
Офис Президента назвал Дениса Маслова кандидатом на пост министра юстиции. Ирина Мудрая останется работать в ОП, сосредоточившись на координации вопросов юстиции и правосудия.
В Офисе Президента назвали кандидатом на пост министра юстиции народного депутата от партии "Слуга народа" Дениса Маслова. Об этом в Facebook написала заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, передает УНН.
Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством, Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства
В то же время, как отметила Мудрая, она остается работать в Офисе президента на должности заместителя руководителя ОП.
Она подчеркнула, что сосредоточится на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения российской федерации к ответственности за вооруженную агрессию. По ее словам, это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях.
