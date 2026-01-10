$42.990.00
11:45 • 9902 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 17412 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 19331 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 18255 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 19809 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 27890 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 49549 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37722 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36944 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30126 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции Дениса Маслова

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Офис Президента назвал Дениса Маслова кандидатом на пост министра юстиции. Ирина Мудрая останется работать в ОП, сосредоточившись на координации вопросов юстиции и правосудия.

В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции Дениса Маслова

В Офисе Президента назвали кандидатом на пост министра юстиции народного депутата от партии "Слуга народа" Дениса Маслова. Об этом в Facebook написала заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, передает УНН.

Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством, Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства

- написала Мудрая.

В то же время, как отметила Мудрая, она остается работать в Офисе президента на должности заместителя руководителя ОП.

Она подчеркнула, что сосредоточится на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения российской федерации к ответственности за вооруженную агрессию. По ее словам, это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях.

Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины - Зеленский10.01.26, 18:46 • 526 просмотров

Ольга Розгон

Политика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Ирина Мудрая
Министерство юстиции Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Украина