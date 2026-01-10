$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 17647 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 19543 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 18444 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 19928 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 28003 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 49747 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37778 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37005 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30163 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
В ОП назвали кандидатом на пост міністра юстиції Дениса Маслова

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Офіс Президента назвав Дениса Маслова кандидатом на пост міністра юстиції. Ірина Мудра залишиться працювати в ОП, зосередившись на координації питань юстиції та правосуддя.

В ОП назвали кандидатом на пост міністра юстиції Дениса Маслова

В Офісі Президента назвали кандидатом на пост міністра юстиції народного депутата від партії "Слуга народу" Дениса Маслова. Про це у Facebook написала заступниця керівника ОП Ірина Мудра, передає УНН.

Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави

- написала Мудра.

Водночас, як зазначила Мудра, вона залишається парацювати в Офісі президента на посаді заступниці керівника ОП.

Вона підкреслила, що зосереджується на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення російської федерації до відповідальності за збройну агресію. За її словами, це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях.

Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України - Зеленський 10.01.26, 18:46 • 666 переглядiв

Ольга Розгон

Політика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Ірина Мудра
Міністерство юстиції України
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна