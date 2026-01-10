В ОП назвали кандидатом на пост міністра юстиції Дениса Маслова

В Офісі Президента назвали кандидатом на пост міністра юстиції народного депутата від партії "Слуга народу" Дениса Маслова. Про це у Facebook написала заступниця керівника ОП Ірина Мудра, передає УНН.

Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави - написала Мудра.

Водночас, як зазначила Мудра, вона залишається парацювати в Офісі президента на посаді заступниці керівника ОП.

Вона підкреслила, що зосереджується на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення російської федерації до відповідальності за збройну агресію. За її словами, це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях.

