11:45
Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України - Зеленський

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент Володимир Зеленський очікує, що Верховна Рада наступного тижня підтримає призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Він також зазначив, що існує план дій для сфери оборони та дипломатії.

Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада наступного тижня підтримає кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Про це гарант сказав у своєму зверненні, пише УНН.

Деталі

"Була сьогодні доповідь Михайла Федорова фактично по плану нашого захисту – стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що для сфери оборони є план дій. Так само, як і для дипломатії.

"І це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та "шахедів", нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку від Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Федоров обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації, а Шмигаль — міністра оборони.

Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони: задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2025 рік09.01.26, 20:34 • 3026 переглядiв

Ольга Розгон

