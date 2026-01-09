Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони: задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2025 рік

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 6284 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 13132 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 14654 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14187 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 15788 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11906 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12097 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8338 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12603 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13391 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
85%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 28073 перегляди
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 4870 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 7090 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 6216 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 6100 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 6240 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 56191 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 84565 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58613 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 81139 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57525 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 60041 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81735 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100178 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140792 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони: задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2025 рік

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Михайло Федоров подав декларацію як кандидат на пост міністра оборони України, вказавши дохід понад 1,3 млн гривень. Він володіє квартирою в Києві, автомобілем Audi Q8, а його дружина має Audi А4 та дохід 9,2 млн гривень.

Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони: задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2025 рік

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони України, у якій вказав дохід у понад 1,3 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на електронну декларацію міністра.

Деталі

У декларації Федоров вказав, що має у власності квартиру у Києві, а також орендує нежитлове приміщення та має право користуванням низкою паркомісць. Їздить міністр на автомобілі Audi Q8 2019 року випуску, а його дружина має Audi А4 2016 року випуску.

Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, а дружина торговою маркою COVER.

Міністр також вказав, що на посаді очільника Мінцифри отримав 1 млн 344 тис. 688 гривень зарплати, а його дружина - 9 млн 201 тис. 174 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

У банку Федоров зберігає 769,8 тис. гривень, а його дружина - 46,3 тис. гривень.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку від Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Федоров обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації, а Шмигаль — міністра оборони.

Павло Башинський

Політика
Нерухомість
Кабінет Міністрів України
Бренд
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна
Денис Шмигаль
Київ