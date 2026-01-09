Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони: задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2025 рік
Київ • УНН
Михайло Федоров подав декларацію як кандидат на пост міністра оборони України, вказавши дохід понад 1,3 млн гривень. Він володіє квартирою в Києві, автомобілем Audi Q8, а його дружина має Audi А4 та дохід 9,2 млн гривень.
Перший віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подав декларацію як кандидата на пост міністра оборони України, у якій вказав дохід у понад 1,3 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на електронну декларацію міністра.
Деталі
У декларації Федоров вказав, що має у власності квартиру у Києві, а також орендує нежитлове приміщення та має право користуванням низкою паркомісць. Їздить міністр на автомобілі Audi Q8 2019 року випуску, а його дружина має Audi А4 2016 року випуску.
Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, а дружина торговою маркою COVER.
Міністр також вказав, що на посаді очільника Мінцифри отримав 1 млн 344 тис. 688 гривень зарплати, а його дружина - 9 млн 201 тис. 174 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.
У банку Федоров зберігає 769,8 тис. гривень, а його дружина - 46,3 тис. гривень.
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку від Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Федоров обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації, а Шмигаль — міністра оборони.