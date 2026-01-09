Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны: задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2025 год

Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны Украины, в которой указал доход в более чем 1,3 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на электронную декларацию министра.

Детали

В декларации Федоров указал, что имеет в собственности квартиру в Киеве, а также арендует нежилое помещение и имеет право пользования рядом паркомест. Ездит министр на автомобиле Audi Q8 2019 года выпуска, а его жена имеет Audi А4 2016 года выпуска.

Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO, а жена торговой маркой COVER.

Министр также указал, что на должности главы Минцифры получил 1 млн 344 тыс. 688 гривен зарплаты, а его жена - 9 млн 201 тыс. 174 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

В банке Федоров хранит 769,8 тыс. гривен, а его жена - 46,3 тыс. гривен.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке от Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Федоров занимал должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации, а Шмыгаль — министра обороны.