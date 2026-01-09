Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны: задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2025 год

$42.990.27
15:56 • 6284 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 13132 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 14654 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 14187 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 15788 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11906 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12097 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8338 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12603 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13391 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Популярные новости
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 28073 просмотра
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура9 января, 11:40 • 4870 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 7090 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 6216 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 6100 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 6206 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 56178 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 84555 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 58604 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 81128 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 57525 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 60041 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 81735 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 100178 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140792 просмотра
Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны: задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2025 год

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Михаил Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны Украины, указав доход более 1,3 млн гривен. Он владеет квартирой в Киеве, автомобилем Audi Q8, а его жена имеет Audi А4 и доход 9,2 млн гривен.

Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны: задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2025 год

Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны Украины, в которой указал доход в более чем 1,3 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на электронную декларацию министра.

Детали

В декларации Федоров указал, что имеет в собственности квартиру в Киеве, а также арендует нежилое помещение и имеет право пользования рядом паркомест. Ездит министр на автомобиле Audi Q8 2019 года выпуска, а его жена имеет Audi А4 2016 года выпуска.

Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO, а жена торговой маркой COVER.

Министр также указал, что на должности главы Минцифры получил 1 млн 344 тыс. 688 гривен зарплаты, а его жена - 9 млн 201 тыс. 174 гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

В банке Федоров хранит 769,8 тыс. гривен, а его жена - 46,3 тыс. гривен.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке от Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Федоров занимал должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации, а Шмыгаль — министра обороны.

Павел Башинский

Политика
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Бренд
Михаил Федоров
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Денис Шмыгаль
Киев