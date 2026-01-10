$42.990.00
Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Верховная Рада на следующей неделе поддержит назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Он также отметил, что существует план действий для сферы обороны и дипломатии.

Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе поддержит кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Об этом гарант сказал в своем обращении, пишет УНН.

Подробности

"Был сегодня доклад Михаила Федорова фактически по плану нашей защиты – стратегические вещи обсуждали. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что для сферы обороны есть план действий. Так же, как и для дипломатии.

"И это зависит исключительно от решимости партнеров, какой план станет основным на год. Войну нужно завершать. Для этого на Россию нужно давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "шахедов", ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", - добавил Зеленский.

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке от Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Федоров занимал должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации, а Шмыгаль — министра обороны.

Федоров подал декларацию как кандидат на пост министра обороны: задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2025 год

Ольга Розгон

