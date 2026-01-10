Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла - ГСЧС

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 5618 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 13109 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 15587 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 14992 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 17387 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 25819 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 46269 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36940 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36115 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29573 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.1м/с
73%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 18049 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 37287 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 8704 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48 • 14725 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 8538 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 29270 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 75901 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 103278 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 75573 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 96996 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Джей Ди Вэнс
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 2204 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 66702 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 68517 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 89338 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 107404 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
BFM TV
Шахед-136

Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла - ГСЧС

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В результате взрыва газового котла в селе Погребы Киевской области пострадали двое детей. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.

Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла - ГСЧС

В результате взрыва газового котла в селе Погребы Киевской области пострадали двое детей. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

"Двое детей пострадали на Киевщине из-за взрыва газового котла. Загорелся частный жилой дом. Чрезвычайное происшествие произошло в селе Погребы. Спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечают местные жители, пострадали двое детей 2017 и 2022 года рождения. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.

Напомним

Во дворе дома в Оболонском районе Киева при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв, в результате чего осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв автомобиля квалифицирован как теракт, прокуратура начала расследование.

Павел Башинский

Общество
Село
Отопление
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев