Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла - ГСЧС

В результате взрыва газового котла в селе Погребы Киевской области пострадали двое детей. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

"Двое детей пострадали на Киевщине из-за взрыва газового котла. Загорелся частный жилой дом. Чрезвычайное происшествие произошло в селе Погребы. Спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечают местные жители, пострадали двое детей 2017 и 2022 года рождения. Их отец самостоятельно доставил в детскую больницу.

Напомним

Во дворе дома в Оболонском районе Киева при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв, в результате чего осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв автомобиля квалифицирован как теракт, прокуратура начала расследование.